Росія не має ресурсів вторгатися в Молдову, буде інформаційна війна, – прем'єр-міністр країни

Дорін Речан переконаний, що Росія не може напасти на Молдову через територіальну віддаленість і те, що між двома державами розташована Україна, а на ескалацію не вистачить ресурсу.

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Ситуація у Молдові залишається стабільною, а Придністров'я зацікавлене у тому, щоб зберегти мир і безпеку в регіоні. Росія не піде на ескалацію, вона вестиме інформаційну війну. Про це в ефірі румунського національного телебачення 1 березня сказав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

За словами Речана, Росія не може напасти на Молдову через територіальну віддаленість і те, що між двома державами розташована Україна.

"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вторгнутися у Молдову військовим шляхом", – сказав Речан.

З іншого боку, зазначив прем'єр-міністр, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї.

"А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну – багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Усі ці хвилі – скоріше інформаційна війна, ніж реальне стан справ", – зазначив Речан.

Також прем’єр зазначив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.

Нагадаємо, вчора, 1 березня, представниця МЗС РФ Захарова заявила, що порти Одеси та Чорноморська, які задіяні у "зерновій угоді", нібито могли використовуватися для доставки радіоактивних матеріалів в Україну, і тепер Україна готується використати "брудну бомбу" у Придністров'ї.

27 лютого стало відомо, що через підвищений ризик для безпеки найбільший лоукостер у Центральній та Східній Європі Wizz Air з 14 березня призупинить усі польоти до Молдови та країни.

До речі, 1 березня, розпочинаються чергові військові збори у Придністров'ї.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ попередили: атака України на Придністров'я стане нападом на Росію. За даними російських дипломатів, на кордоні Придністров'я є значне накопичення особового складу та техніки.

Нагадаємо також, що у ЗСУ розповіли, чи варто очікувати висадки російського десанту у Придністров'ї.