Україна готує провокацію із "брудною бомбою" у Придністров'ї, — МЗС РФ

Представниця дипвідомства Марія Захарова послалася на неназваних блогерів та інформацію з українських ЗМІ про нібито доставку в порти Одеської області радіоактивних матеріалів.

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Порти Одеси та Чорноморська, які задіяні у "зерновій угоді", нібито могли використовуватись для доставки радіоактивних матеріалів в Україну. Про це сьогодні заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Вона запевнила, що маркування на "хімікатах" англомовне, і під час прийому "було відключено систему радіоактивного моніторингу". Також Захарова висловила припущення, що може йтися про компоненти для виготовлення "брудної бомби", щоб використати її у Придністров'ї.

"Згідно з цими даними, 16 лютого до порту Чорноморська в обхід митного огляду з території однієї з європейських держав були доставлені контейнери з радіоактивними речовинами та англомовним маркуванням", — заявила вона.

У своїй заяві МЗС РФ спирається на неназваних блогерів і те, що в українських ЗМІ нібито циркулювало інформацію про доставку до портів Одеської області радіоактивних матеріалів.

Що таке "брудна бомба"?

"Брудна бомба" — радіологічна зброя і є різновидом зброї масової поразки. Це малопотужний ядерний боєприпас, який складається з контейнера з радіоактивними ізотопами та заряду вибухової речовини. При підриві контейнер із ізотопами руйнується, а радіоактивна речовина ударною хвилею розпилюється на великій площі. Офіційно застосування такої зброї ще не було зафіксовано.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), "брудна бомба" є сумішшю вибухових речовин і радіоактивних матеріалів, таких як порошок або гранули.

Одним із варіантів застосування такого виду озброєння може бути підрив об'єкта невоєнного значення, на якому використовують радіоактивні матеріали.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що через підвищений ризик для безпеки найбільший лоукостер у Центральній та Східній Європі Wizz Air з 14 березня призупинить усі польоти до Молдови та країни.

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Раніше Фокус повідомляв, що у РФ попередили: атака України на Придністров'я стане нападом на Росію. За даними російських дипломатів, на кордоні Придністров'я є значне накопичення особового складу та техніки.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чи варто очікувати висадки російського десанту в Придністров'ї.