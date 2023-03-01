Украина готовит провокацию с "грязной бомбой" в Приднестровье, — МИД РФ

Представитель дипведомства Мария Захарова сослалась на неназванных блогеров и на информацию из украинских СМИ о якобы доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов.

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Порты Одессы и Черноморска, которые задействованы в "зерновой сделке", якобы могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину. Об этом сегодня заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова.

Она заверила, что маркировка на "химикатах" англоязычная, и во время из приема "была отключена система радиоактивного мониторинга". Также Захарова высказала предположение, что речь может идти об компонентах для изготовления "грязной бомбы", чтобы использовать ее в Приднестровье.

"Согласно этим данным, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой. Блогеры высказывали опасения, что речь может идти о неких компонентах для снаряжения боеприпасов и даже изготовления "грязной бомбы"", — заявила она.

В своем заявлении МИД РФ опирается на неназванных блогеров и то, что в украинских СМИ якобы циркулировала информацию о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов.

Что такое "грязная бомба"?

"Грязная бомба" — радиологическое оружие и является разновидностью оружия массового поражения. Это маломощный ядерный боеприпас, который состоит из контейнера с радиоактивными изотопами и заряда взрывчатого вещества. При подрыве контейнер с изотопами разрушается, а радиоактивное вещество ударной волной распыляется на большой площади. Официально применение такого оружия еще не было зафиксировано.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "грязная бомба" представляет собой смесь взрывчатых веществ и радиоактивных материалов, таких как порошок или гранулы.

Одним из вариантов применения такого вида вооружения может быть подрыв объекта невоенного значения, на котором используют радиоактивные материалы.

Напомним, 27 февраля стало известно, что из-за повышенного риска для безопасности крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 14 марта приостановит все полеты в Молдову и из страны.

К слову, сегодня, 1 марта, начинаются очередные военные сборы в Приднестровье.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ предупредили: атака Украины на Приднестровье станет нападением на Россию. По данным российских дипломатов, на границе Приднестровья присутствует значительное скопление личного состава и техники.

Напомним, что в ВСУ рассказали, стоит ли ожидать высадки российского десанта в Приднестровье.