В ВСУ рассказали, высадят ли россияне десант в Приднестровье: как отреагирует на это НАТО

Украинские военные готовы дать мощный отпор в случае новых провокаций со стороны россиян в оккупированной части Молдовы, отметили в ОК "Юг". ВСУ отработали все сценарии гипотетической угрозы.

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Российские оккупанты никак не смогут высадить свой десант на территории Приднестровья, ведь у них будут препятсвия. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам ни Украина, ни любая другая страна НАТО не даст высадить десант России поблизости территории Приднестровья, которое не контролируется Молдовой.

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им разрешит! Те силы, которые сейчас там сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями об их мощности, которые распространяет российская пропаганда", — рассказала Наталья Гуменюк.

Украинским военным придется дать мощный отпор россиянам, если они все же решатся на такую ошибку, как высадка десанта на этом направлении. Силы Украины сосредоточены на границе в соответствии с угрозой, которая на сегодняшний день возможна лишь гипотетически.

Напомним, 27 февраля молдавский депутат Оазу Нантой заявил, что в Приднестровье нет желающих воевать ради Путина, но угроза есть. Украина должна рассматривать все военные сценарии.

23 февраля Минобороны РФ заявило о том, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против непризнанной ПМР. Они считают, что в ближайшее время ВСУ проведут новую операцию.