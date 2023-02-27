В ЗСУ розповіли, чи висадять росіяни десант у Придністров'ї: як відреагує на це НАТО

Українські військові готові дати потужну відсіч у разі нових провокацій з боку росіян в окупованій частині Молдови, зазначили в ОК "Південь". ЗСУ відпрацювали всі сценарії гіпотетичної загрози.

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Російські окупанти ніяк не зможуть висадити свій десант на території Придністров'я, адже у них будуть перешкоди. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, ні Україна, ні будь-яка інша країна НАТО не дасть висадити десант Росії поблизу території Придністров'я, яке не контролюється Молдовою.

"Висадка десанту в Придністров'ї неможлива апріорі, адже це необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить! Ті сили, які зараз там зосереджені на самій території Придністров'я, найімовірніше, з глибоким здивуванням спостерігають за повідомленнями про їхню потужність, які поширює російська пропаганда", — розповіла Наталія Гуменюк.

Українським військовим доведеться дати потужну відсіч росіянам, якщо вони все ж таки зважаться на таку помилку, як висадка десанту на цьому напрямку. Сили України зосереджені на кордоні відповідно до загрози, яка наразі можлива лише гіпотетично.

Нагадаємо, 27 лютого молдавський депутат Оазу Нантой заявив, що у Придністров'ї немає бажаючих воювати заради Путіна, але загроза є. Україна має розглядати усі військові сценарії.

23 лютого Міноборони РФ заявило про те, що Україна нібито готує збройну провокацію проти невизнаної ПМР. Вони вважають, що найближчим часом ЗСУ проведуть нову операцію.