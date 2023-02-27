У Придністров'ї немає охочих воювати заради Путіна, але є загроза, — молдавський депутат

Парламентарій від президентської партії переконаний, що Україна має право розглядати військовий сценарій у Придністров'ї, проте не робитиме цього. А ось ігнорувати загрозу від Росії не варто.

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На території невизнаного Придністров'я немає охочих брати участь у воєнних діях з Україною, незважаючи на збереження ризику нападу РФ звідти на Україну, заявив 27 лютого депутат від партії влади Молдови "Дія та солідарність" Оазу Нантой.

"Варто пояснити, що таке "Придністров'я". Це вузька смужка землі, депресивний регіон, де мешкає трохи більше 300 тисяч осіб, з них 140 тисяч пенсіонерів. Там править бандитський режим, який спеціалізувався на масштабній контрабанді. А щоб продовжувати існувати, цей режим був змушений демонструвати Москві свою лояльність як так званий "форпост Росії", — зазначив Нантой.

За його словами, охочих воювати немає і в лавах російських сил у Придністров'ї.

"Зараз у цій Оперативній групі російських військ (ОГРВ) у Придністров'ї понад 70% — це люди, які народилися там, на лівому березі Дністра. Так, у них є російське громадянство, але вони пішли в ОГРВ заради зарплати, а не заради того, щоб воювати з кимось і вмирати за Путіна. Тому моральний дух в ОГРВ, не кажучи вже про так звану "Придністровську армію", досить низький", — додав Нантой.

Депутат вважає поширювані Москвою наративи про нібито підготовку Україною провокацій у Придністров'ї спробами залякування.

"Тому я схильний вважати, що Москва, безпорадно спостерігаючи за партнерством Молдови з ЄС, США та НАТО, намагається нас налякати. Росія діє за принципом "сила є — розуму не треба", але сили вже не ті. Тож ці заяви Міноборони, або "Мінагресія" Росії про підготовку воєнних дій — це елемент інформаційної війни в ситуації, коли Росія стрімко втрачає важелі впливу навіть на Придністров'я, не кажучи вже про Республіку Молдова", — заявив Нантой.

Однак він наголосив, що ігнорувати ці сигнали теж не можна, враховуючи, що російська пропаганда має свою "п'яту колону" в Молдові.

27 лютого керівник невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський заявив, що реальної небезпеки біля кордонів "республіки" наразі немає.

Нагадаємо, Міноборони РФ 23 лютого заявило про те, що Україна нібито готує збройну провокацію проти невизнаної ПМР. У публікації стверджувалося, що Київ планує інсценувати наступ ЗС РФ з території Придністров'я.

Цього ж дня офіційний Кишинів спростував заяву російського оборонного відомства, зазначивши, що інформація, що поширюється, не відповідає дійсності.