"Провокації" ЗСУ в Придністров'ї: у Молдові спростували заяви Міноборони РФ

В уряді республіки заявили, що у разі загрози для країни, громадськість негайно проінформують.

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Уряд Молдови спростував заяву Міністерства оборони Росії про те, що Збройні сили України нібито готуються влаштувати провокації у Придністров'ї. Відповідне повідомлення з'явилося у четвер, 23 лютого, в офіційному телеграм-каналі уряду республіки.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова", — йдеться у пресрелізі.

В уряді Республіки Молдова зазначають, що у разі загрози для країни громадськість дізнається про це з офіційних джерел.

У Міноборони РФ звинуватили ЗСУ в підготовці збройних провокацій у Придністров'ї

У ніч проти 23 лютого на офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони Російської Федерації з'явилася публікація про те, що ЗСУ нібито готують провокації у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці.

За словами військових РФ, Київ нібито планує інсценувати російський наступ з території Придністров'я. Для цього службовці ЗСУ нібито переодягнуться у форму Збройних сил РФ.

Росія планує напасти на Молдову

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Москви захопити Молдову. Голова держави передав усі наявні дані про наміри РФ президентці Молдови Маї Санду.

Президентка Молдови Мая Санду 13 лютого повідомила, що отримані від української сторони дані підтвердилися — Кремль справді готував силові дії із залученням диверсантів із РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 17 лютого в Німеччині заявив, що США відчувають глибоке занепокоєння щодо зусиль Росії у дестабілізації уряду Молдови.

21 лютого прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути свої війська для захоплення влади в республіці.

Також 21 лютого агентство Reuters повідомляло, що президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі у Варшаві з лідером Молдови Маєю Санду підтвердив підтримку суверенітету цієї країни.

Нагадаємо також, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 22 лютого сказано, що російський президент Володимир Путін скасував указ від травня 2012 року про позицію РФ щодо територіальної цілісності Молдови. Однак це зовсім не означає, що Путін має намір атакувати Молдову — для цього він не має військового потенціалу.