Росія хоче захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути війська в Молдову, — прем'єр

Глава уряду Дорін Речан заявив, що в Росії розробляють кілька варіантів повалення влади в Кишиневі, зокрема через захоплення аеропорту, як про це говорив український президент.

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Глава уряду Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути свої війська для захоплення влади у країні. Так, він підтвердив слова українського президента Володимира Зеленського про те, що в Кремлі хочуть здійснити переворот у сусідній країні, повідомляє Moldova1.

Журналісти попросили прем'єра Молдови прокоментувати заяву президента України про те, що росіяни хочуть змінити владу в Кишиневі й для цього планують захопити аеропорт і перекинути свої війська.

"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони враховують кілька елементів, зокрема й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента Зеленського", — сказав Речан.

При цьому він зазначив, що силовики Молдови готові протистояти таким спробам Росії. Він зазначив, що завданням влади є мир і стабільність у країні, зокрема й у придністровському регіоні, що перебуває під контролем російських сил.

"Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", — додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 20 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прийде на допомогу Молдові, якщо Володимир Путін наважиться ще на один акт агресії проти незалежної держави.

9 лютого Володимир Зеленський попередив президентку Маю Санду про плани Росії захопити Молдову. Українська розвідка має всі дані про плани військово-політичного керівництва Кремля з цього приводу.