"Ми готові": Зеленський збирається допомогти Молдові з російською агресією у Придністров'ї

У ГУР МО дізналися про плани Путіна щодо цілісності Молдови, про що влада відразу ж попередила Маю Санду. Президент Зеленський запевнив, що Україна прийде на допомогу в разі нової війни Кремля.

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Президент України Володимир Зеленський знову висловився щодо можливих провокацій Російської Федерації проти Молдови. Пообіцяв допомогти сусідній державі в разі агресії окупантів у новому інтерв'ю для Corriere della Sera.

Глава держави зазначив, що Україна прийде на допомогу Молдові, якщо Володимир Путін наважиться ще на один акт агресії проти незалежної держави.

"Наша розвідка попередила президента Маю Санду про цю небезпеку, і вона пояснює, що в неї є підтвердження в цьому сенсі. Вона дякує нам і знає, що ми готові допомогти. Молдова не межує з Росією, але росіяни можуть використовувати місцеві аеропорти і своїх військових у Придністров'ї", — сказав Володимир Зеленський.

До речі, напередодні новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що настав час демілітаризувати Придністров'я. Він вважає, що російським військам настав час покинути цю територію, і тоді небезпека для їх країни зникне.

"Ми повинні домогтися однієї фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці — демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено", — йдеться у його заяві.

Нагадаємо, що 9 лютого Володимир Зеленський попередив президентку Маю Санду про плани Росії захопити Молдову. Українська розвідка має всі дані про плани військово-політичного керівництва Кремля з цього приводу.

30 грудня минулого року Мая Санду заявляла вже про неможливість відносин з РФ. Вона заявила, що їй нічого обговорювати з Росією після нападу на Україну та звинуватила Кремль у погрозах на адресу Кишинева.