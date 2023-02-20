"Мы готовы": Зеленский собирается помочь Молдове с российской агрессией в Приднестровье

В ГУР МО узнали о планах Путина касаемо целостности Молдовы, о чем власти сразу же предупредили Майю Санду. Президент Зеленский заверил, что Украина придет на помощь в случае новой войны Кремля.

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался по поводу возможных провокаций Российской Федерации против Молдовы. Пообещал помочь соседнему государству в случае агрессии оккупантов в новом интервью для Corriere della Sera.

Глава государства отметил, что Украина придет на помощь Молдове, если Владимир Путин решится еще на один акт агрессии против независимого государства.

"Наша разведка предупредила президента Майю Санду об этой опасности, и она поясняет, что у нее есть подтверждения в этом смысле. Она благодарит нас и знает, что мы готовы помочь. Молдова не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и своих военных в Приднестровье", – сказал Владимир Зеленский.

К слову, накануне новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что пришло время демилитаризовать Приднестровье. Он считает, что российским войскам пора покинуть эту территорию, и тогда опасность для их страны пропадет.

"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено", — говорится в его заявлении.

Напомним, что 9 февраля Владимир Зеленский предупредил президента Майю Санду о планах России захватить Молдову. Украинская разведка располагает всеми данными о планах военно-политического руководства Кремля на этот счет.

30 декабря прошлого года Майя Санду заявляла уже о невозможности отношений с РФ. Она заявила, что ей нечего обсуждать с Россией после нападения на Украину и обвинила Кремль в угрозах в адрес Кишинева.