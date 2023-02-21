Россия хочет захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить войска в Молдову, — премьер

Глава правительства Дорин Речан заявил, что в России разрабатывают несколько вариантов свержения власти в Кишиневе, в том числе и через захват аэропорта, как об этом говорил украинский президент.

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Глава правительства Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить свои войска для захвата власти в стране. Таким образом он подтвердил слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что в Кремле хотят совершить переворот в соседней стране, сообщает Moldova1.

Журналисты попросили премьера Молдовы прокомментировать заявление президента Украины о том, что россияне хотят сменить власть в Кишиневе и для этой цели планируют захватить аэропорт и перебросить свои войска.

"Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Зеленского", — сказал Речан.

При этом он отметил, что силовики Молдовы готовы противостоять таким попыткам России. Он отметил, что задачей власти является мир и стабильность в стране, в том числе и в приднестровском регионе, который находится под контролем российских сил.

"Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности", — добавил премьер-министр.

Напомним, 20 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина придет на помощь Молдове, если Владимир Путин решится еще на один акт агрессии против независимого государства.

9 февраля Владимир Зеленский предупредил президента Майю Санду о планах России захватить Молдову. Украинская разведка располагает всеми данными о планах военно-политического руководства Кремля на этот счет.