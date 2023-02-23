"Провокации" ВСУ в Приднестровье: в Молдове опровергли заявления Минобороны РФ

В правительстве республики заявили, что в случае угрозы для страны общественность немедленно проинформируют.

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Правительство Молдовы опровергло заявление Министерства обороны России о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовятся устроить провокации в Приднестровье. Соответствующее сообщение появилось в четверг, 23 февраля, в официальном телеграм-канале правительства республики.

"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", — говорится в пресс-релизе.

В правительстве Республики Молдова отмечают, что в случае угрозы для страны общественность узнает об этом из официальных источников.

В Минобороны РФ обвинили ВСУ в подготовке вооруженных провокаций в Приднестровье

В ночь на 23 февраля на официальном телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации появилась публикация о том, что ВСУ якобы готовят провокации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

По уверению военных РФ, Киев якобы планирует инсценировать российское наступление с территории Приднестровья. Для этого служащие ВСУ якобы переоденутся в форму Вооруженных сил РФ.

Россия планирует напасть на Молдову

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Москвы захватить Молдову. Глава государства передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.

Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля сообщила, что полученные от украинской стороны данные подтвердились — Кремль действительно готовил силовые действия с привлечением диверсантов из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 17 февраля в Германии заявил, что США испытывают глубокую озабоченность по поводу усилий России в дестабилизации правительства Молдовы.

21 февраля премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить свои войска для захвата власти в республике.

Также 21 февраля, агентство Reuters сообщало, что президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи в Варшаве с лидером Молдовы Майей Санду подтвердил поддержку суверенитета этой страны.

Напомним также, что в отчете Института изучения войны (ISW) от 22 февраля сказано, что российских президент Владимир Путин отменил указ от мая 2012 года о позиции РФ в отношении территориальной целостности Молдовы. Однако это вовсе не значит, что Путин намерен атаковать Молдову — для этого у него нет военного потенциала.