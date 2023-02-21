На фоне угроз из РФ: Байден встретился с президентом Молдовы в Варшаве

Американский лидер заверил Майю Санду в том, что США будут помогать Молдове отстаивать свою независимость и даже помогать с внутренними реформами.

Related video

Президент США Джо Байден во время встречи в Варшаве с лидером Молдовы Майей Санду подтвердил поддержку суверенитета этой страны. Об этом пишет Reuters.

Это произошло через несколько дней после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "глубоко обеспокоены" попытками России дестабилизировать правительство Молдовы.

Американский лидер во время этой встречи старался успокоить восточноевропейские страны, обеспокоенные сохранением своей независимости на фоне событий в Украине.

Байден подчеркнул, что Штаты будут на постоянной основе помогать Молдове укрепить ее политическую и экономическую устойчивость, включая ее программу демократических реформ и энергетическую безопасность.

Кроме того, американский выразил свое уважение Молдове за "волю к свободе".

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове справиться с российской агрессией в Приднестровье. В ГУР МО узнали о планах Путина касаемо целостности Молдовы, о чем власти сразу же предупредили Майю Санду. Президент Зеленский заверил, что Украина придет на помощь в случае новой войны Кремля.

Фокус также писал о том, что Россия хочет захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить войска в Молдову. Об этом 21 февраля заявил правительства Дорин Речан. По его мнению, в Кремле разрабатывают несколько вариантов свержения власти в Молдове, в том числе и через захват аэропорта.