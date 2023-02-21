На тлі погроз з РФ: Байден зустрівся з президенткою Молдови у Варшаві

Американський лідер запевнив Маю Санду в тому, що США допомагатимуть Молдові відстоювати свою незалежність і навіть допомагатимуть з внутрішніми реформами.

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Президент США Джо Байден під час зустрічі у Варшаві з лідеркою Молдови Маєю Санду підтвердив підтримку суверенітету цієї країни. Про це пише Reuters.

Це сталося за кілька днів після того, як держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США "глибоко стурбовані" спробами Росії дестабілізувати уряд Молдови.

Американський лідер під час цієї зустрічі намагався заспокоїти східноєвропейські країни, які стурбовані збереженням своєї незалежності на тлі подій в Україні.

Байден підкреслив, що Штати на постійній основі допомагатимуть Молдові зміцнити її політичну й економічну стійкість, враховуючи її програму демократичних реформ та енергетичну безпеку.

Крім того, американський висловив свою повагу до Молдови за "волю до свободи".

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові впоратися з російською агресією у Придністров'ї. У ГУР МО дізналися про плани Путіна щодо цілісності Молдови, про що влада відразу ж попередила Маю Санду. Президент Зеленський запевнив, що Україна прийде на допомогу в разі нової війни Кремля.

Фокус також писав про те, що Росія хоче захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути війська в Молдову. Про це 21 лютого заявив уряд Дорін Речан. На його думку, в Кремлі розробляють кілька варіантів повалення влади в Кишиневі, зокрема через захоплення аеропорту.