Путин хочет подорвать государственность Молдовы, но у него нет военных сил, — ISW

По словам аналитиков, глава Кремля отозвал свои приказы МИД РФ о соблюдении принципов Устава ООН и обязательстве России искать пути решения проблемы Приднестровья, опираясь на территориальную целостность Молдовы.

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У России нет военных возможностей для нападения на Молдову, однако Москва хочет дестабилизировать ситуацию внутри страны другими способами. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 22 февраля сказано, что президент РФ Владимир Путин отменил указ от мая 2012 года о позиции России в отношении территориальной целостности Молдовы. Так, глава Кремля отозвал свои приказы МИД России года о твердом соблюдении принципов Устава ООН и обязательстве России активно искать пути решения проблемы Приднестровья на основе уважения территориальной целостности Молдовы.

"Отмена указа 2012 года не означает, что Путин намерен атаковать Молдову — для этого у него нет военного потенциала, — хотя это указывает на эскалацию его непрекращающихся усилий по подрыву молдавской государственности", — сказано в отчете.

В украинской разведке считают, что у России не хватает боевой мощи также и для наступления в Украине. Так, представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил Associated Press, что в начале февраля российские силы активизировали свои наступательные действия как минимум на четырех-пяти направлениях в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, но до сих пор не добились значительных успехов.

Также начальник ГУР Кирилл Буданов заявил журналистам Forbes, что российское наступление практически незаметно из-за своей неэффективности.

Аналитики заявили, что российские силы отдают приоритет Бахмутскому и Лиманскому направлениям и еще не предприняли значительных усилий для продвижения в районах к западу от Донецка. Более того, у РФ нет значительных военных резервов, которые она еще не отправила на войну в Украину.

Напомним, что Молдова подтвердила получение данных украинской разведки о планах РФ. Сейчас в Кишиневе принимают оперативные меры для выявления попыток страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в государстве. В администрации Майи Санду заявили, что президент постоянно обменивается информацией с Зеленским.

Также сообщалось, что Украина использует надувные HIMARS для обмана ВС РФ. Резиновые РСЗО вводят агрессора в заблуждение. В дальнейшем пресс-служба российской армии сообщает, что уничтожили в 2,5 раза больше РСЗО HIMARS, чем было поставлено в Украину.