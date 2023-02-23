Дешевая приманка для ракет: Украина использует надувные HIMARS для обмана ВС РФ (видео)

Резиновые РСЗО вводят агрессора в заблуждение. В дальнейшем пресс-служба российской армии сообщает, что уничтожили в 2,5 раза больше РСЗО HIMARS, чем было поставлено в Украину.

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На чешском телевидении показали, как выпускают надувные РСЗО HIMARS и M270 MLRS, с помощью которых в дальнейшем ВСУ обманывают ВКС РФ, а Минобороны отчитывается об уничтожении даже больше числа HIMARS, чем было поставлено в Украину. Сюжет опубликован в Twitter.

Чехия активно оказывает военную помощь Украины, и порой довольно необычную. Например, компания из города Дечин изготавливает и отправляет Киеву надувные приманки, форма которых напоминает РСЗО HIMARS.

[ + – ] Производство надувных РСЗО HIMARS

"При текущих мощностях мы может производить до 35 приманок в месяц", — пояснил представитель чешской компании.

Вопрос о том, сколько в Украине уже таких приманок в виде HIMARS, — военная тайна.

Однако примерное количество надувных HIMARS можно посчитать по данным, доступным в открытых источниках. Например, согласно сводкам ВС РФ, были уничтожены почти в 2,5 раза (140%) больше HIMARS, чем было поставлено в Украину.

"Можно предположить, что эти 40% были какими-то приманками, но если эти приманки оказались эффективными, значит их выпустили мы", — пояснил представитель компании.

Надувные РСЗО вводят российских агрессоров в заблуждение и служат дешевой целью для российских ракет, которые стоят тысячи долларов.

Напомним, что разоблаченный в Германии шпион намеревался передавать России данные о местонахождении HIMARS в Украине, за что кураторы обещали шестизначное вознаграждение.

Ранее Фокус сообщал, что во время визита в Украину Джо Байден пообещал Киеву военную помощь на 500 млн долларов и новые санкции против РФ.