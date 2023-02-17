Разоблаченный в Германии шпион хотел передать РФ координаты HIMARS в Украине, — СМИ

За подобную деятельность, по словам журналистов, агент получил шестизначное денежное вознаграждение от своих кураторов. Деньги были выявлены у разоблаченного шпиона при задержании.

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Дело о шпионаже, в котором фигурирует сотрудник Федеральной разведывательной службы BND Германии, получило "украинское продолжение". Об этом 17 февраля проинформировало немецкое издание Der Spiegel.

По данным журналистов, разоблаченный сотрудник спецслужбы BND должен был получить разведывательные сведения о местонахождении западного вооружения, которое было отправлен в Украину.

В частности, ФСБ через своего осведомленного агента хотела узнать, где именно Киев будет размещать реактивные системы залпового огня HIMARS и противовоздушные средства обороны IRIS-T.

"Карстен Линке должен был передать GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных США, и ЗРК "Ирис-Т", отправленных Берлином. Люди, знакомые с делом, говорят, что утечка таких данных маловероятна", — говорится в материале издания.

Журналисты утверждают, что за подобную деятельность агент из Федеральной разведслужбы Германии получил шестизначное денежное вознаграждение от своих кураторов. Более того, деньги были выявлены у разоблаченного шпиона при задержании.

Стоит напомнить, что в конце декабря немецкие спецслужбы разоблачили сотрудника Федеральной разведывательной службы BND Германии Карстена Линке, которог обвиняют в шпионаже в пользу России. Позже СМИ проинформировали, что задержанный мог передавать РФ секретную информацию об Украине. В спецслужбах Германии не исключали, что Карстен Линке шпионил в пользу Москвы из-за шантажа.

17 февраля издание The Washington Post опубликовало материал, посвященный ликвидации шпионской сети РФ в Европе. По словам журналистов, неафишированная операция союзников по разоблачению агентов проводилась в момент, когда Запад наращивал военные поставки в Украину, а ВСУ успешно проводили контрнаступления. Издание отмечает, что среди раскрытых шпионов был сотрудник BND Карстен Линке и 31-летний торговец ювелирными изделиями Артур Эллер.