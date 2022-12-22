В Германии задержали двойного агента, который шпионил на РФ

В Федеральной прокуратуре сообщили, что сотрудника внешней разведки подозревают в передаче государственной тайны лицам из России.

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В Германии арестовали сотрудника Федеральной разведывательной службы, которого подозревают в шпионаже на Россию. Об этом сообщает Федеральная прокуратура Германии.

Согласно информации ведомства, подозреваемым оказался Карстен Л. Его арестовали в среду, 21 декабря.

В квартире и на рабочем месте обвиняемого и еще одного человека были проведены обыски.

Сотрудники прокуратуры подозревают, что мужчина в 2022 году он передал информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности, российской разведке. Информация в свою очередь была государственной тайной.

Заметим, что по данным немецкого издания Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии первой узнала о государственной измене одного из сотрудников и инициировала служебное расследование.

После обширных внутренних расследований подозрения подтвердились и ФРВС обратилась за помощью в Федеральную прокуратуру.

Напомним, в сентябре 2022 года в Чехии разоблачили сотрудника МИД, который работал на РФ. Чешский дипломат работал в министерстве с 1990-х годов и передавал россиянам секретную информацию. Сотрудничать с Россией он начал после знакомства с агентом СВР РФ в Африке.

Фокус также писал, что несколько ранее двух чиновников из Министерства экономики Германии, которые занимались вопросами энергетики, заподозрили в передаче секретных данных России.