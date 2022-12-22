У Німеччині затримали подвійного агента, який шпигунив на РФ

У Федеральній прокуратурі повідомили, що співробітника зовнішньої розвідки підозрюють у передачі державної таємниці особам із Росії.

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У Німеччині заарештували співробітника Федеральної розвідувальної служби, якого підозрюють у шпигунстві на Росію. Про це повідомляє Федеральна прокуратура Німеччини.

За інформацією відомства, підозрюваним виявився Карстен Л. Його заарештували у середу, 21 грудня.

У квартирі та на робочому місці обвинуваченого та ще однієї людини було проведено обшуки.

Співробітники прокуратури підозрюють, що чоловік у 2022 році передав інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності, російській розвідці. Інформація у свою чергу була державною таємницею.

Зазначимо, що за даними німецького видання Spiegel, Федеральна розвідувальна служба Німеччини першою дізналася про державну зраду одного з співробітників та ініціювала службове розслідування.

Після значних внутрішніх розслідувань підозри підтвердилися і ФРС звернулася за допомогою до Федеральної прокуратури.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Чехії викрили співробітника МЗС, який працював на РФ. Чеський дипломат працював у міністерстві з 1990-х років та передавав росіянам секретну інформацію. Співпрацювати з Росією він почав після знайомства з агентом СЗР РФ в Африці.

Фокус також писав, що трохи раніше двох чиновників із Міністерства економіки Німеччини, які займалися питаннями енергетики, запідозрили у передачі секретних даних Росії.