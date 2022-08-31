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У Німеччині топчиновників Мінфіну підозрюють у шпигунстві на користь Росії, — ЗМІ

президент Росії, путін
Фото: Сайт президента РФ | Німецьких співробітників міністерств енергетики підозрюють у шпигунстві на користь РФ

Федеральне управління захисту конституції виявило, що двоє співробітників Міністерства енергетики, які мали доступ до конфіденційної інформації, відвідували Росію.

Двох чиновників із Міністерства економіки Німеччини, які займалися питаннями енергопостачання, підозрюють у передачі конфіденційних даних російській стороні. Про це повідомляє ZEIT.

Згідно з інформацією, яку має видання, справу зараз розслідує Управління захисту Конституції.

Головне питання, яке мають вирішити співробітники цього відомства, — чи не проникли російські спецслужби до федерального міністерства економіки для того, щоб отримати дані про ситуацію на ринку енергетики Німеччини та газопроводі "Північний потік-2".

Що цьому передувало

Підозрювані — довірені особи міністра економіки Німеччини Роберта Габека.

Навесні 2022 року вони зв'язалися з Федеральним управлінням захисту конституції та попросили адміністративної допомоги. У своїй роботі вони зіткнулися невідповідностями у внутрішніх документах щодо "Північного потоку-2" та рівня заповнення газосховищ, а також у звіті про безпеку поставок Німеччини.

Проте співробітники конституційного захисту перевірили резюме підозрюваних чиновників та виявили раніше приховані факти. Вони стосувалися так званої навчальної поїздки чиновників у РФ.

Тепер управління з'ясовує, була ця поїздка суто особистою чи мала діловий характер з метою передати конфіденційну інформацію з міністерства економіки ФРН російській стороні.

Що відомо про схожі випадки

У Дюссельдорфі зараз перебуває під судом підполковник запасу, який, як стверджується, з 2014 року надавав російській військовій розвідці ГРУ військову інформацію. Його викрили у 2020 році.

А в Аугсбурзі засудили докторанта, який передав документи з ракетної техніки агенту зовнішньої розвідки SWR.

Нагадаємо, на щорічному форумі з питань безпеки Інституту Аспена, який пройшов у однойменному місті в штаті Колорадо, голова служби зовнішньої розвідки Великобританії МІ-6 Річард Мур заявив, що Росія наполовину втратила свої можливості для шпигунства в Європі.

Крім того, нещодавно контррозвідка України затримала двох співробітників Секретаріату Кабміну із доступом до секретної інформації. Чиновники заробляли від $2 до $15 тис. за виконане завдання, щорічно вони передавали до РФ близько 3,5 тис. секретних документів.