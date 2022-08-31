У Німеччині топчиновників Мінфіну підозрюють у шпигунстві на користь Росії, — ЗМІ

Федеральне управління захисту конституції виявило, що двоє співробітників Міністерства енергетики, які мали доступ до конфіденційної інформації, відвідували Росію.

Двох чиновників із Міністерства економіки Німеччини, які займалися питаннями енергопостачання, підозрюють у передачі конфіденційних даних російській стороні. Про це повідомляє ZEIT.

Згідно з інформацією, яку має видання, справу зараз розслідує Управління захисту Конституції.

Головне питання, яке мають вирішити співробітники цього відомства, — чи не проникли російські спецслужби до федерального міністерства економіки для того, щоб отримати дані про ситуацію на ринку енергетики Німеччини та газопроводі "Північний потік-2".

Що цьому передувало

Підозрювані — довірені особи міністра економіки Німеччини Роберта Габека.

Навесні 2022 року вони зв'язалися з Федеральним управлінням захисту конституції та попросили адміністративної допомоги. У своїй роботі вони зіткнулися невідповідностями у внутрішніх документах щодо "Північного потоку-2" та рівня заповнення газосховищ, а також у звіті про безпеку поставок Німеччини.

Проте співробітники конституційного захисту перевірили резюме підозрюваних чиновників та виявили раніше приховані факти. Вони стосувалися так званої навчальної поїздки чиновників у РФ.

Тепер управління з'ясовує, була ця поїздка суто особистою чи мала діловий характер з метою передати конфіденційну інформацію з міністерства економіки ФРН російській стороні.

Що відомо про схожі випадки

У Дюссельдорфі зараз перебуває під судом підполковник запасу, який, як стверджується, з 2014 року надавав російській військовій розвідці ГРУ військову інформацію. Його викрили у 2020 році.

А в Аугсбурзі засудили докторанта, який передав документи з ракетної техніки агенту зовнішньої розвідки SWR.

Нагадаємо, на щорічному форумі з питань безпеки Інституту Аспена, який пройшов у однойменному місті в штаті Колорадо, голова служби зовнішньої розвідки Великобританії МІ-6 Річард Мур заявив, що Росія наполовину втратила свої можливості для шпигунства в Європі.

Крім того, нещодавно контррозвідка України затримала двох співробітників Секретаріату Кабміну із доступом до секретної інформації. Чиновники заробляли від $2 до $15 тис. за виконане завдання, щорічно вони передавали до РФ близько 3,5 тис. секретних документів.