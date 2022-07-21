РФ втратила 50% можливостей для шпигунства в Європі, — МІ6

За даними глави служби зовнішньополітичної розвідки Великобританії Річарда Мура, країни ЄС видворили на північ понад 400 офіцерів російських розвідомств, які діяли під дипломатичним прикриттям. Багато хто маскувався під пересічних громадян.

На щорічному форумі з питань безпеки Інституту Аспена, який пройшов у однойменному місті в штаті Колорадо, голова служби зовнішньої розвідки Великобританії МІ6 Річард Мур заявив, що Росія наполовину втратила свої можливості для шпигунства в Європі. Про це повідомляє CNN.

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Пояснюється це висилкою понад 400 офіцерів російських спецслужб із міст по всій Європі та арештом шпигунів, які перебували під глибоким прикриттям як цивільні особи.

За даними Річарда Мура, європейські країни видворили у бік півночі 400 офіцерів російських розвідслужб, які діяли під дипломатичним прикриттям.

"І ми, у Великій Британії, оцінюємо, що таким чином Росія наполовину втратила свої колишні можливості шпигувати в Європі", — сказав Мур.

За його словами, в останні кілька місяців також було виявлено і вислано цілу низку "нелегалів", або російських шпигунів, які маскувалися під звичайних громадян.

Мур сподівається, що співробітники російських розвідомств та дипломатичних служб побачать те, що відбувається в Україні, і вирішать діяти проти системи, що багато хто робив за часів Празької весни 1968 року. "Наші двері завжди відчинені", — відповів він на питання про можливе вербування агентів у РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ робила спроби захоплення України з 2005 року. За словами Олексія Арестовича, нещодавно контррозвідка України затримала двох співробітників Секретаріату Кабміну із доступом до секретної інформації.

Чиновники заробляли від $2 до $15 тис. за виконане завдання, щорічно вони передавали до РФ близько 3,5 тис. секретних документів.

Нагадаємо, що розвідка розповіла про успішну операцію під Херсоном. Було звільнено п'ятьох українців. Середи звільнених військовослужбовець ЗСУ, експоліцейський та громадянські жителі.