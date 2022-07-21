Россия пыталась захватить Украину с 2005 года — Арестович (видео)

По словам чиновника, с середины нулевых усилиями РФ разрушались силовые ведомства Украины. Недавно контрразведка задержала двух сотрудников Секретариата Кабмина с доступом к секретной информации.

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что первые проблески войны в Украине были заметны еще в 2005 году. С его слов, ему точно известно, что именно в 2005 году началась стратегическая операция РФ по проникновению в Украину на многих уровнях: экономическом, промышленном, дипломатическим и пр. Об этом он заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной на ее YouTube-канале.

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По словам Арестовича уровень проникновения РФ был запредельным.

"Из крайних достижений нашей контрразведки могу назвать: взяли двух чиновников Секретариата Кабмина, которые имели доступ к секретной информации", — сказал Арестович, отметив, что силовые ведомства Украины начали последовательно громить со второй половины нулевых.

Теперь СБУ, пояснил чиновник, предстоит долгая дорога по восстановлению своей реальной боеспособности.

"До 2005-го это были сильные органы, в которых, конечно, всегда были лоялисты, потому что КГБ — оно всегда КГБ, бывших кгбшников не бывает. Но задачи решали: посмотрите на Тузлу", — отметил Арестович, упомянув также о попытках захвата Крыма в 1993 году и принуждении к разделу Черноморского флота.

[ + – ] Арестович о планах Путина поглотить Украины, начиная с 2005 года. Смотреть с 43:08.

Когда началась война в Украине?

Путин планировал поглощение Украины с 2005 года.

"Первый Майдан их жутко напугал. Они поставили себе цель — захват Украины, — заявил Арестович. — Очень многие задачи были осуществлены, чтобы взять нас под контроль. Результаты известны: мы встретили Майдан 2013 года и начало захвата Крыма в ситуации, когда у нас президент сбежал в РФ, глава СБУ — российский гражданин, министр обороны — российский гражданин и глава МВД — российский гражданин. Ни в один исторический период такого не было, чтобы ты, нападая на страну, отхватывая у нее кусок территории, имел всех силовиков граждан твоей страны. Это просто клондайк".

Напомним, что, по словам Дмитрия Медведева, Украина может исчезнуть с карты мира. Экс-президент РФ также назвал Джо Байдена "странным дедушкой с деменцией", а руководителей ЕС — городскими сумасшедшими.

Ранее Фокус сообщал, что бывший посол Украины предложил немецкому политику засунуть голову в морозильник и заморозить воспаленные фантазии в ответ на предложение заморозить войну в Украине.

Напомним, что, по словам Путина, российские войска отошли от Киева, чтобы заключить мирный договор. Но Киев отказался от переговоров.