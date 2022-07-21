Росія намагалася захопити Україну з 2005 року — Арестович (відео)

За словами чиновника, із середини нульових зусиллями РФ руйнувалися силові відомства України. Нещодавно контррозвідка затримала двох співробітників Секретаріату Кабміну з доступом до секретної інформації.

Радник голови ОП України Олексій Арестович заявив, що перші проблиски війни в Україні були помітні ще в 2005 році. За його словами, йому точно відомо, що саме в 2005 році розпочалася стратегічна операція РФ щодо проникнення в Україну на багатьох рівнях: економічному, промисловому, дипломатичному тощо. Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній на її YouTube-каналі.

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За словами Арестовича, рівень проникнення РФ був позамежним.

"З крайніх досягнень нашої контррозвідки можу назвати: взяли двох чиновників Секретаріату Кабміну, які мали доступ до секретної інформації", — сказав Арестович, зазначивши, що силові відомства України почали послідовно громити з другої половини нульових.

Тепер СБУ, пояснив чиновник, чекає довга дорога щодо відновлення своєї реальної боєздатності.

"До 2005-го це були сильні органи, в яких, звичайно, завжди були лоялісти, тому що КДБ — воно завжди КДБ, колишніх кдбшників не буває. Але завдання вирішували: подивіться на Тузлу", — зазначив Арестович, згадавши також про спроби захоплення Криму в 1993 році та примусі до поділу Чорноморського флоту.

[ + – ] Арестович про плани Путіна поглинути Україну, починаючи з 2005 року. Дивитись із 43:08.

Коли розпочалася війна в Україні?

Путін планував поглинання України з 2005 року.

"Перший Майдан їх страшенно налякав. Вони поставили собі за мету захоплення України, — заявив Арестович. — Дуже багато завдань було здійснено, щоб взяти нас під контроль. Результати відомі: ми зустріли Майдан 2013 року та початок захоплення Криму в ситуації, коли у нас президент втік в РФ, голова СБУ — російський громадянин, міністр оборони — російський громадянин і глава МВС — російський громадянин... Ні в один історичний період такого не було, щоб ти, нападаючи на країну, відхоплюючи у неї шматок території, мав усіх силовиків твоїх громадян країни. Це просто клондайк".

Нагадаємо, що, за словами Дмитра Медведєва, Україна може зникнути з карти світу. Експрезидент РФ також назвав Джо Байдена "дивним дідусем із деменцією", а керівників ЄС — міськими божевільними.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній посол України запропонував німецькому політику засунути голову в морозильник і заморозити запалені фантазії у відповідь на пропозицію заморозити війну в Україні.

Нагадаємо, що, за словами Путіна, російські війська відійшли від Києва, щоб укласти мирний договір. Але Київ відмовився від переговорів.