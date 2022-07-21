РФ потеряла 50% возможностей для шпионажа в Европе, — МИ-6

По данным главы службы внешнеполитической разведки Великобритании Ричарда Мура, страны ЕС выдворили на север более 400 офицеров российских разведведомств, которые действовали под дипломатическим прикрытием. Многие маскировались под рядовых граждан.

На ежегодном форуме по вопросам безопасности Института Аспена, который прошел в одноименном городе в штате Колорадо, глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что Россия наполовину утратила свои возможности для шпионажа в Европе. Об этом сообщает CNN.

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Объясняется это высылкой более 400 офицеров российских спецслужб из городов по всей Европе и арестом шпионов, которые находились под глубоким прикрытием как гражданские лица.

По данным Ричарда Мура, европейские страны выдворили в сторону севера 400 офицеров российских разведслужб, которые действовали под дипломатическим прикрытием.

"И мы, в Великобритании, оцениваем, что таким образом Россия наполовину утратила свои былые возможности шпионить в Европе", — сказал Мур.

По его словам, в последние несколько месяцев также был обнаружен и выслан целый ряд "нелегалов", или российских шпионов, маскировавшихся под обычных граждан.

Мур надеется, что сотрудники российских разведведомств и дипломатических служб увидят происходящее в Украине и решат действовать против системы, что многие делали во времена Пражской весны 1968 года. "Наши двери всегда открыты", — ответил он на вопрос о возможной вербовке агентов в РФ.

Ранее Фокус сообщал, что РФ предпринимала попытки захвата Украины с 2005 года. По словам Алексея Арестовича, недавно контрразведка Украины задержала двух сотрудников Секретариата Кабмина с доступом к секретной информации.

Чиновники зарабатывали от $2 до $15 тыс. за выполненное задание, ежегодно они передавали в РФ порядка 3,5 тыс. секретных документов.

Напомним, что разведка рассказала об успешной операции под Херсоном. Были освобождены пять украинцев. Среды освобожденных военнослужащий ВСУ, экс-полицейский и гражданские жители.