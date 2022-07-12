Пять украинцев освобождены из плена: разведка рассказала об успешной операции под Херсоном

Среды вызволенных пленных военнослужащий ВСУ, бывший полицейский и мирные жители.

Спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины вызволил из плена пятерых украинцев, которые удерживались российскими силами на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам представителей ГУР, спецподразделения разведки провели успешную спецоперацию по освобождению украинцев, которые находились в плену у российских военных. Среди них:

военнослужащий Вооруженных сил Украины;

экс-сотрудник Нацполиции;

трое мирных жителей.

В разведке отметили, что один из освобожденных украинцев имеет серьезное боевое ранение. На данный момент все вызволенные из плена получают лечение и поддержку от украинских властей.

Напомним, 11 июля уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что в Украине более 7 тысяч военнослужащих считаются пропавшими без вести. Большинство из них, по словам омбудсмена, живы и находятся в плену у российских сил.

Ранее мы сообщали, что оккупанты взяли в плен основателя "Суспільного радіо" и правозащитника Максима Буткевича. Инцидент произошел в районе временно оккупированных населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области. Известно, что Буткевич воевал в рядах Вооруженных сил Украины.

Тем временем руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением не обменивать украинских пленных, а использовать их для восстановления инфраструктуры в разрушенных в ходе полномасштабной войны городах.