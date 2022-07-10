ВС РФ взяли в плен основателя радиостанции "Общественное радио" Максима Буткевича (фото)

По словам матери Максима Буткевича, он попал в плен в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области, о его пленении она узнала из ролика российских пропагандистов в конце июня, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Российские войска взяли в плен основателя радиостанции "Общественное радио" и правозащитника Максима Буткевича, это произошло в районе оккупированных населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области. Он вступил в ряды украинской армии и воевал против России. Об этом рассказала мать журналиста Евгения Буткевич изданию "Бабель".

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О пленении сына она узнала, посмотрев видеоролик в СМИ, который был опубликован в конце июня. С того момента Максим Буткевич не выходил с ней на связь, а о его дальнейшей судьбе ничего не известно. 24 июня российская пропаганда сообщила о том, что его взяли в плен, опубликовав видео с допроса.

[ + – ] Опубликованное российскими пропагандистами фото Максима Буткевича из плена

По словам Евгении, освобождением сына занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который курируется СБУ и ГУР. Она не получила никакой информации о том, что с Максимом Буткевичем, а на все запросы ей отвечают, что "дело обрабатывается".

Она также рассказала, что со взвода ее сына на связь вышло двое пленных, они позвонили 25 и 26 июня.

Как сообщает ряд изданий, в марте Максим Буткевич опубликовал в Facebook пост, в котором он рассказал, что присоединяется к ВСУ.

"К сожалению, должен поставить свою деятельность по помощи беженцам, гуманитарную и правозащитную активность на паузу. Думаю, из фотографии можно понять, почему. Бывают времена, когда нужно быть готовым защищать то, что важно — я твердо верю в это. А остальное — после победы", — написал он тогда.

Однако сейчас его страница в социальной сети закрыта для пользователей и публикация недоступна к просмотру.

[ + – ] Максим Буткевич

Напомним, 7 июля профессор из-под Киева рассказал о пытках в плену у россиян. Преподавателя и бизнесмена Олега Москаленко из Бучанского района ВС РФ избивали прикладами автоматов во время допросов и отрезали пальцы.

29 июня в России заявили, что не собираются обменивать украинских пленных. По словам главы Следкома РФ Александра Бастрыкина, российские власти рассмотрят возможность возмещения гражданами Украины материального ущерба жителям Донбасса.