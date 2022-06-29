"Только в СИЗО": в России заявили, что не будут обменивать украинских пленных

По словам главы Следкома РФ Александра Бастрыкина, российские власти рассмотрят возможность возмещения гражданами Украины материального ущерба жителям Донбасса.

В России предлагают не обменивать украинских военнопленных и использовать захваченных граждан для восстановления инфраструктуры в разрушенных городах. Такое заявление сделал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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По его словам, следственные группы активно работают с украинскими военнопленными и в ближайшем времени их не планируют обменивать.

Бастрыкин подчеркнул, что захваченные граждане Украины будут находиться в следственных изоляторах на время ведения расследований.

"Думал, как их еще наказать, сейчас мы их кормим с ложечки и лечим. Во-первых, решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "сдадимся и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", — продолжил глава СК и добавил, что на территории России сейчас находятся свыше 2 тысяч украинских военнопленных.

Более того, Александр Бастрыкин не исключил, что захваченных граждан Украины страна-агрессор будет использовать для восстановления инфраструктуры в разрушенных населенных пунктах. Россия, по его словам, также рассмотрит возможность возмещения военнопленными материального ущерба жителям Донбасса.

"Моральный вред и гражданский иск. Не знаю, как они будут возмещать, но должны оценить, не только смерти и ранения, страхи, испуги, моральный вред, но и материальный ущерб Донбассу", — подытожил глава Следкома РФ.

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Стоит отметить, что Александр Бастрыкин сделал заявление о нежелании отдавать украинских военнослужащих в день, когда Украина и Россия провели очередной обмен пленными. 28 июня домой вернулись морские пехотинцы и десантники. Обмен пленными между Украиной и Россией проходил по формуле 17 на 15.

Также Фокус в своей статье детально рассказывал, как Украина возвращает домой своих военнопленных и объяснял, в чем заключается трудности переговоров с Россией.