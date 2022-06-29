"Тільки в СІЗО": у Росії заявили, що не обмінюватимуть українських полонених

За словами голови Слідкому РФ Олександра Бастрикіна, російська влада розгляне можливість відшкодування громадянами України матеріальних збитків мешканцям Донбасу.

У Росії пропонують не обмінювати українських військовополонених і використовувати захоплених громадян для відновлення інфраструктури в зруйнованих містах. Таку заяву зробив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За його словами, слідчі групи активно працюють із українськими військовополоненими, і найближчим часом їх не планують обмінювати.

Бастрикін наголосив, що захоплені громадяни України перебуватимуть у слідчих ізоляторах на час проведення розслідувань.

"Думав, як їх ще покарати, зараз ми їх годуємо з ложечки та лікуємо. По-перше, вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "Здамося і до родин". Ні, в ізолятори тимчасового тримання, у СІЗО", — продовжив голова СК і додав, що на території Росії зараз перебувають понад 2 тисячі українських військовополонених.

Крім того, Олександр Бастрикін не виключив, що захоплених громадян України країна-агресор використовуватиме для відновлення інфраструктури в зруйнованих населених пунктах. Росія, за його словами, також розгляне можливість відшкодування військовополоненими матеріальних збитків мешканцям Донбасу.

"Моральна шкода та цивільний позов. Не знаю, як вони відшкодовуватимуть, але мають оцінити не лише смерті та поранення, страхи, переляки, моральну шкоду, а й матеріальні збитки Донбасу", — підсумував голова Слідкому РФ.

[ + – ] У Росії заявили, що не обмінюватимуть українських полонених

Варто зазначити, що Олександр Бастрикін зробив заяву про небажання віддавати українських військовослужбовців у день, коли Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. 28 червня додому повернулися морські піхотинці та десантники. Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався за формулою 17 на 15.

Також Фокус у своїй статті детально розповідав, як Україна повертає додому своїх військовополонених, і пояснював, у чому полягають труднощі переговорів із Росією.