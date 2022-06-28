Морпіхи, піхотинці та десантники: Україна провела обмін полоненими
З російського полону додому повертаються 16 українських військових та один цивільний, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Сьогодні, 28 червня, український Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.
Як стало відомо, в Україну повертаються 16 військовослужбовців, а саме два офіцери та 14 солдатів. Також, згідно з офіційним повідомленням, звільнено одну цивільну.
"П'ятеро звільнених — тяжко поранені, які потребують негайного лікування", — уточнили в ГУР.
Зі свого боку, видання "Українська правда" з посиланням на власного кореспондента, який був присутній під час обміну, передає, що додому повертаються морпіхи, піхотинці та десантники. Дехто з них потрапив у полон до окупантів ще два місяці тому.
Поранених полонених вивозили на територію Російської Федерації, потім у тимчасово окупований Крим, де вони перебували в лікарнях. "Кажуть, умови були прийнятні. Проте не було зв'язку з рідними", — пише українське видання.
Також уточнюється, що обмін відбувся на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як Україна повертає військовополонених. На сьогодні у російському полоні перебуває близько 6-8 тисяч людей — як військовослужбовців, так і цивільних осіб.
Раніше голова ОП Андрій Єрмак розповідав, що з деякими полоненими з "Азовсталі" є зв'язок. За його словами, Головне управління розвідки зараз займається другим етапом операції — поверненням "азовців".