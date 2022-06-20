Полонені з "Азовсталі" живі. Андрій Єрмак заявив, що з деякими є зв'язок

Глава ОП заявив, що процес звільнення не зупиняється жодної миті. "Я дуже сподіваюся, що скоро він увійде до своєї активної фази, і ми почнемо повертати наших героїв в Україну".

Головне управління розвідки зараз займається другим етапом операції — поверненням "азовців". Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив голова ОП Андрій Єрмак.

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"Знаємо, що всі вони живі. Щодо умов утримання, то це питання також відслідковується. Чітко сказати, в яких вони ("азовці", — ред.) умовах, ми не можемо. ГУР постійно тримає це під контролем. Оскільки переговори й консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми коментарями та інформацією якось нашкодити цьому", — зазначив глава ОП.

Андрій Єрмак заявив, що розвідка впоралася з першим завданням операції — порятунком життя бійців, і тепер вона працює над другим етапом — їх поверненням і додав, що позиція глави держави не змінилася.

"Він (Володимир Зеленський, — ред.) сказав, що якщо з цими людьми щось трапиться, про якісь переговори можна забути. Він говорив про це, коли вони були на "Азовсталі", і продовжує займати цю позицію, доки вони не повернуться до нашої країни", — зазначив Єрмак і закликав дочекатися результатів переговорів.

Він підтвердив, що на сьогодні понад 200 тіл загиблих захисників міста вже в Україні й зараз проводяться необхідні експертизи для їхнього впізнання.

6 червня Президент України заявив про те, що в російському полоні після наказу припинити оборону Маріуполя та зберегти життя бійців перебуває понад 2,5 тисячі "азовців". Над їх визволенням працює українська розвідка. Володимир Зеленський також розповів про героїзм льотчиків, які ризикували собою, доставляючи все необхідне на "Азовсталь" та вивозячи поранених. Раніше, 30 травня, у "ДНР" пригрозили стратою військовим, які захищали Маріуполь.