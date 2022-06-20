Пленные с "Азовстали" живы. Андрей Ермак заявил, что с некоторыми из них есть связь

Глава ОП заявил, что процесс освобождения не останавливается ни на час. "Я очень надеюсь, что скоро он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину".

Главное Управление разведки сейчас занимается вторым этапом операции — возвращением "азовцев". Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил глава ОП Андрей Ермак.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Знаем, что все они живы. Что касается условий содержания, то этот вопрос также отслеживается. Четко сказать, в каких они ("азовцы", — ред.) условиях, мы не можем. ГУР постоянно держит это под контролем. Поскольку переговоры и консультации еще продолжаются, каждая деталь имеет значение, процесс очень непростой. Я бы не хотел своими комментариями и информацией как-то навредить этому", — отметил гГлава ОП.

Андрей Ермак заявил, что разведка справилась с первой задачей операции — спасением жизни бойцов, и теперь она работает над вторым этапом — их возвращением и добавил, что позиция главы государства не изменилась.

"Он (Владимир Зеленский, — ред.) сказал, что если с этими людьми что-то случится, о каких-либо переговорах можно забыть. Он говорил об этом, когда они были на "Азовстали", и продолжает занимать эту позицию, пока они не вернулись в нашу страну", — отметил Ермак и призвал дождаться результатов переговоров.

Он подтвердил, что на сегодня более 200 тел погибших защитников города уже в Украине и сейчас проводятся необходимые экспертизы для их опознания.

6 июня Президент Украины заявил о том, что в российском плену после приказа прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизни бойцов находятся более 2,5 тысяч "азовцев". Над их освобождением работает украинская разведка. Владимир Зеленский также рассказал о героизме летчиков, которые рисковали собой, доставляя все необходимое на "Азовсталь" и вывозя раненых. Ранее, 30 мая, в "ДНР" пригрозили казнью военным, которые защищали Мариуполь.