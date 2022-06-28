Вернулись морпехи, пехотинцы и десантники: Украина провела новый обмен пленными с РФ

Из российского плена домой возвращаются 16 украинских военных и один гражданский, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сегодня, 28 июня, украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 17 на 15. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

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Как стало известно, в Украину возвращаются 16 военнослужащих, а именно два офицера и 14 солдат. Также, согласно официальному сообщению, освобожден один гражданский.

"Пятеро освобожденных — тяжелораненые, которые нуждаются в незамедлительном лечении", — уточнили в ГУР.

[ + – ] Возвращение украинских военных из российского плена. Фото: Суспільне

В свою очередь, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственного корреспондента, присутствовавшего при обмене, передает, что домой возвращаются морпехи, пехотинцы и десантники. Некоторые из них попали в плен к оккупантам еще два месяца назад.

Раненных пленных вывозили на территорию Российской Федерации, потом во временно оккупированный Крым, где они находились в больницах. "Говорят, условия были приемлемые. Однако не было связи с родными", — пишет украинское издание.

Также уточняется, что обмен состоялся на границе Херсонской и Николаевской областей.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как Украина возвращает военнопленных. На сегодняшний день в российском плену находится около 6-8 тысячах человек — как военнослужащих, так и гражданских лиц.

Ранее глава ОП Андрей Ермак рассказывал, что с некоторыми пленными из "Азовстали" есть связь. По его словам, Главное управление разведки сейчас занимается вторым этапом операции — возвращением "азовцев".