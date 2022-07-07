Потерял пальцы и часть стопы: профессор из-под Киева рассказал о пытках в плену (фото)
По словам преподавателя и бизнесмена Олега Москаленко из Бучанского района, он вернулся за документами домой из Польши. Во время допросов его избивали прикладами автоматов и отрезали пальцы.
Университетский профессор и бизнесмен Олег Москаленко из Бучанского района Киевской области был взят в плен российскими войсками в начале марта, затем его пытали и допрашивали в течение недели, прежде чем оставили посреди леса. Об этом сообщает Fox News.
53-летний Москаленко сейчас проходит лечение в Варшаве, он потерял несколько пальцев, третью часть стопы и несколько пальцев на другой ноге.
После 24 февраля он вместе с семьей поначалу решил остаться дома в селе Севериновка Бучанского района, но, увидев, что взрывом снаряда был разрушен соседский дом, предприниматель понял, что нужно вывозить семью в Польшу.
После этого он решил ненадолго вернуться домой за важными документами и другими предметами.
По возвращении в свой дом 7 марта его схватили российские солдаты.
"Они были крайне агрессивны. Меня вытащили из машины, надели наручники", — объяснил Москаленко.
На голову — мешок, чтобы ничего не видел, и отвезли на свою базу. Затем посадили в двухметровую яму, при этом он потерял обувь и остался без зимней одежды в морозную погоду.
На протяжении следующих двух дней россияне через каждые два часа вытаскивали его из ямы и устраивали допрос, при этом избивали прикладами автоматов и отрезали пальцы.
"Они мне кричат: "Ты националист?" Я говорю: "Нет, я не националист, но при этом я украинец и люблю свою страну", — сказал Москаленко.
Затем он услышал обвинения в том, что служит в ВСУ и пытается установить местонахождение войск РФ.
Спустя два дня пыток, его вытащили из ямы, перевезли в соседнее здание, где бросили в подвале с другими пленными. Раны на руках начали гнить, а обмороженные пальцы ног почернели.
После этого россияне вновь надели ему на голову мешок и вместе с еще одним пленным украинцем отвезли на расстояние 40 до 60 километров и отпустили посреди леса.
Из-за обморожений он едва мог передвигаться, затем в двух-трех километрах украинцы обнаружили здание, в котором погрелись у печки. После этого нашли сломанный автомобиль, но который все же удалось завести. На нем они добрались до поста с украинскими солдатами, которые вызвали скорую. Спустя несколько дней Олег Москаленко оказался в Германии, где ему провели операцию на руках и ногах.
Сейчас он находится в Польше с семьей и проходит курс реабилитации. Его интернет-магазин по продаже автозапчастей закрылся. Друг из США помогает собирать деньги для оплаты медицинских счетов и помощи семье.
Ранее Фокус сообщал, что подросток из Нью-Йорка собрал 54 партии медпомощи для военных на передовой. Всего волонтеры из США планируют направить на передовую 25 000 индивидуальных аптечек. Общий объем запланированной медпомощи — 100 тонн.
Напомним, что правозащитники из Human Rights Watch задокументировали десятки казней украинцев солдатами ВС РФ. По словам замглавы одного из департаментов HRW Георгия Гогиа, россияне совершили "множество жестоких, гнусных и зверский преступлений".