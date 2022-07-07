Втратив пальці та частину стопи: професор з-під Києва розповів про тортури у полоні (фото)

За словами викладача та бізнесмена Олега Москаленка з Бучанського району, він повернувся по документи додому з Польщі. Під час допитів його били прикладами автоматів і відрізали пальці.

Університетського професора та бізнесмена Олега Москаленка з Бучанського району Київської області взяли в полон російські війська на початку березня, потім його катували і допитували протягом тижня, перш ніж залишили посеред лісу. Про це повідомляє Fox News.

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53-річний Москаленко зараз проходить лікування у Варшаві, він втратив кілька пальців, третину стопи та кілька пальців на іншій нозі.

[ + – ] Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів. [ + – ] Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів. [ + – ] Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів. Фото: FOX News [ + – ] Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.

Після 24 лютого він разом із сім'єю спочатку вирішив залишитися вдома в селі Северинівка Бучанського району, але побачивши, що вибухом снаряда було зруйновано сусідський будинок, підприємець зрозумів, що потрібно вивозити родину в Польщу.

Після цього він вирішив ненадовго повернутись додому за важливими документами й іншими предметами.

Після повернення до своєї оселі 7 березня його схопили російські солдати.

"Вони були вкрай агресивними. Мене витягли з машини, одягли наручники", — пояснив Москаленко.

На голову мішок, щоб нічого не бачив, і відвезли на свою базу. Потім посадили у двометрову яму, при цьому він втратив взуття і залишився без зимового одягу в морозну погоду.

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Протягом наступних двох днів росіяни кожні дві години витягували його з ями і влаштовували допит, водночас били прикладами автоматів і відрізали пальці.

"Вони мені кричать: "Ти націоналіст?" Я говорю: "Ні, я не націоналіст, але при цьому я українець і люблю свою країну", — сказав Москаленко.

Потім він почув звинувачення у тому, що служить у ЗСУ та намагається встановити місцезнаходження військ РФ.

Через два дні тортур, його витягли з ями, перевезли до сусідньої будівлі, де кинули у підвалі з іншими полоненими. Рани на руках почали гнити, а обморожені пальці ніг почорніли.

Після цього росіяни знову одягли йому на голову мішок і разом із ще одним полоненим українцем відвезли на відстань 40 до 60 кілометрів і відпустили посеред лісу.

Через обмороження він ледве міг пересуватися, потім за два-три кілометри українці знайшли будівлю, в якій погрілися біля пічки. Після цього знайшли зламаний автомобіль, але який все ж таки вдалося завести. На ньому вони дісталися посту з українськими солдатами, які викликали швидку. За кілька днів Олег Москаленко опинився в Німеччині, де йому провели операцію на руках і ногах.

Наразі він перебуває у Польщі з родиною та проходить курс реабілітації. Його інтернет-магазин із продажу автозапчастин закрився. Друг зі США допомагає збирати гроші для оплати медичних рахунків і допомоги сім'ї.

Раніше Фокус повідомляв, що підліток із Нью-Йорка зібрав 54 партії медичної допомоги для військових на передовій. Загалом волонтери зі США планують відправити на передову 25 000 індивідуальних аптечок. Загальний обсяг запланованої медичної допомоги — 100 тонн.

Нагадаємо, що правозахисники з Human Rights Watch задокументували десятки страт українців солдатами ЗС РФ. За словами заступника голови одного з департаментів HRW Георгія Гогіа, росіяни вчинили "безліч жорстоких, мерзенних і звірячих злочинів".