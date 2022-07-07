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Втратив пальці та частину стопи: професор з-під Києва розповів про тортури у полоні (фото)

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Олег Москаленко, тортури росіян,
Фото: FOX News | Наразі 53-річний Олег Москаленко проходить лікування у Варшаві

За словами викладача та бізнесмена Олега Москаленка з Бучанського району, він повернувся по документи додому з Польщі. Під час допитів його били прикладами автоматів і відрізали пальці.

Університетського професора та бізнесмена Олега Москаленка з Бучанського району Київської області взяли в полон російські війська на початку березня, потім його катували і допитували протягом тижня, перш ніж залишили посеред лісу. Про це повідомляє Fox News.

53-річний Москаленко зараз проходить лікування у Варшаві, він втратив кілька пальців, третину стопи та кілька пальців на іншій нозі.

Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Фото: FOX News
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.
Викладач та бізнесмен Олега Москаленка розповів про тортури російських солдатів.

Після 24 лютого він разом із сім'єю спочатку вирішив залишитися вдома в селі Северинівка Бучанського району, але побачивши, що вибухом снаряда було зруйновано сусідський будинок, підприємець зрозумів, що потрібно вивозити родину в Польщу.

Після цього він вирішив ненадовго повернутись додому за важливими документами й іншими предметами.

Після повернення до своєї оселі 7 березня його схопили російські солдати.

"Вони були вкрай агресивними. Мене витягли з машини, одягли наручники", — пояснив Москаленко.

На голову мішок, щоб нічого не бачив, і відвезли на свою базу. Потім посадили у двометрову яму, при цьому він втратив взуття і залишився без зимового одягу в морозну погоду.

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Потерпілого від дій російських військових везуть до лікарні

Протягом наступних двох днів росіяни кожні дві години витягували його з ями і влаштовували допит, водночас били прикладами автоматів і відрізали пальці.

"Вони мені кричать: "Ти націоналіст?" Я говорю: "Ні, я не націоналіст, але при цьому я українець і люблю свою країну", — сказав Москаленко.

Потім він почув звинувачення у тому, що служить у ЗСУ та намагається встановити місцезнаходження військ РФ.

Через два дні тортур, його витягли з ями, перевезли до сусідньої будівлі, де кинули у підвалі з іншими полоненими. Рани на руках почали гнити, а обморожені пальці ніг почорніли.

Після цього росіяни знову одягли йому на голову мішок і разом із ще одним полоненим українцем відвезли на відстань 40 до 60 кілометрів і відпустили посеред лісу.

Через обмороження він ледве міг пересуватися, потім за два-три кілометри українці знайшли будівлю, в якій погрілися біля пічки. Після цього знайшли зламаний автомобіль, але який все ж таки вдалося завести. На ньому вони дісталися посту з українськими солдатами, які викликали швидку. За кілька днів Олег Москаленко опинився в Німеччині, де йому провели операцію на руках і ногах.

Наразі він перебуває у Польщі з родиною та проходить курс реабілітації. Його інтернет-магазин із продажу автозапчастин закрився. Друг зі США допомагає збирати гроші для оплати медичних рахунків і допомоги сім'ї.

Раніше Фокус повідомляв, що підліток із Нью-Йорка зібрав 54 партії медичної допомоги для військових на передовій. Загалом волонтери зі США планують відправити на передову 25 000 індивідуальних аптечок. Загальний обсяг запланованої медичної допомоги — 100 тонн.

Нагадаємо, що правозахисники з Human Rights Watch задокументували десятки страт українців солдатами ЗС РФ. За словами заступника голови одного з департаментів HRW Георгія Гогіа, росіяни вчинили "безліч жорстоких, мерзенних і звірячих злочинів".