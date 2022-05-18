Human Rights Watch задокументувала десятки страт українців солдатами ЗС РФ

Заступник голови одного з департаментів HRW Георгій Гогіа стверджує, що росіяни вчинили "безліч жорстоких, мерзенних і звірських злочинів".

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ЗС РФ, під контролем яких понад місяць перебували території Київської та Чернігівської областей, проводили позасудові страти й катували мирних жителів. Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch.

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За словами експертів, дії російських солдатів на окупованих українських територіях можуть кваліфікувати як воєнні злочини.

У квітні представники HRW відвідали 17 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях, та задокументували:

22 факти проведення позасудових страт;

9 випадків незаконного позбавлення життя;

6 потенційних випадків насильницького зникнення;

7 випадків катувань;

21 свідоцтво цивільних про незаконне утримання під вартою в нелюдських та принизливих умовах.

Заступник голови департаменту Європи та Центральної Азії в HRW Георгій Гогіа, коментуючи дії російських військ в Україні, заявив, що правозахисники мають провести об'єктивні розслідування та притягнути винних до відповідальності.

"ЗС РФ, які окупували на початку війни деякі райони на північному сході України, вчинили безліч жорстоких, мерзенних, звірських злочинів. Ці незаконні дії щодо мирних жителів мають явні ознаки воєнних злочинів", — цитує організація топкерівника.

Співробітники HRW виїжджали на місце події для збирання доказів та аналізу фото та відеоматеріалів, які надавали потерпілі чи родичі жертв. Усі опитані стверджували, що є цивільними особами та не мають жодного відношення до бойових дій. Лише двоє жертв катувань визнали, що перебували в Силах територіальної оборони ЗСУ.

З початку повномасштабної війни організація HRW зафіксувала 32 випадки позасудових страт громадян України, десять із яких здійснено в Бучі.

Нагадаємо, на початку травня організація Amnesty International назвала Росію причетною до скоєння воєнних злочинів на території України. За даними правозахисників, задокументована картина злочинів ЗС РФ включає невиборчі напади, навмисні вбивства цивільних осіб та проведення позасудових страт.

Також повідомляли, що ЗМІ оприлюднили дані російських військових, які керували різаниною в Бучі. До скоєння воєнних злочинів у Київській області, за словами журналістів, причетні командири з 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, чиї підлеглі катували, робили вбивства та ґвалтували громадян України.