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Военный Фокус Российско-украинская война

Human Rights Watch задокументировала десятки казней украинцев солдатами ВС РФ

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Оккупация геноцид военные преступления казни HRW жертвы пытки
Human Rights Watch зафиксировала 32 случая внесудебных казней граждан Украины

Замглавы одного из департаментов HRW Георгий Гогиа утверждает, что россияне совершили "множество жестоких, гнусных и зверский преступлений".

ВС РФ, под контролем которых более месяца находились территории Киевской и Черниговской областей, проводили внесудебные казни и подвергали пыткам мирных жителей. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.

По словам экспертов, действия российских солдат на оккупированных украинских территориях могут быть квалифицированы как военные преступления.

В апреле представители HRW посетили 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, и задокументировали:

  • 22 факта проведения внесудебных казней;
  • 9 случаев незаконного лишения жизни;
  • 6 потенциальных случаев насильственного исчезновения;
  • 7 случаев пыток;
  • 21 свидетельство гражданских о незаконном удерживании под стражей в нечеловеческих и унизительных условиях.

Замглавы департамента Европы и Центральной Азии в HRW Георгий Гогиа, комментируя действия российских войск в Украине, заявил, что правозащитники должны провести объективные расследования и привлечь виновных к ответственности.

"ВС РФ, оккупировавшие в начале войны отдельные районы на северо-востоке Украины, совершили множество жестоких, гнусных, зверских преступлений. Эти незаконные действия в отношении мирных жителей имеют явные признаки военных преступлений", — цитирует организация топ-руководителя.

Сотрудники HRW выезжали на место происшествия для сбора доказательств и анализа фото и видеоматериалов, которые предоставляли потерпевшие или родственники жертв. Все опрошенные утверждали, что являются гражданскими лицами и не имеют никакого отношения к боевым действиям. Только двое жертв пыток признали, что состояли в Силах территориальной обороны ВСУ.

С начала полномасштабной войны организация HRW зафиксировала 32 случая внесудебных казней граждан Украины, десять из которых были осуществлены в Буче.

Напомним, в начале мая организация Amnesty International назвала Россию причастной в совершении военных преступлений на территории Украины. По данным правозащитников, задокументированная картина преступлений ВС РФ включает неизбирательные нападения, преднамеренные убийства гражданских лиц и проведение внесудебных казней.

Также сообщалось, что СМИ обнародовали данные российских военных, которые руководили резней в Буче. К совершению военных преступлений в Киевской области, по словам журналистов, причастны командиры из 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, чьи подчиненные пытали, совершали убийства и насиловали граждан Украины.