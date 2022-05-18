Human Rights Watch задокументировала десятки казней украинцев солдатами ВС РФ

Замглавы одного из департаментов HRW Георгий Гогиа утверждает, что россияне совершили "множество жестоких, гнусных и зверский преступлений".

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ВС РФ, под контролем которых более месяца находились территории Киевской и Черниговской областей, проводили внесудебные казни и подвергали пыткам мирных жителей. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.

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По словам экспертов, действия российских солдат на оккупированных украинских территориях могут быть квалифицированы как военные преступления.

В апреле представители HRW посетили 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, и задокументировали:

22 факта проведения внесудебных казней;

9 случаев незаконного лишения жизни;

6 потенциальных случаев насильственного исчезновения;

7 случаев пыток;

21 свидетельство гражданских о незаконном удерживании под стражей в нечеловеческих и унизительных условиях.

Замглавы департамента Европы и Центральной Азии в HRW Георгий Гогиа, комментируя действия российских войск в Украине, заявил, что правозащитники должны провести объективные расследования и привлечь виновных к ответственности.

"ВС РФ, оккупировавшие в начале войны отдельные районы на северо-востоке Украины, совершили множество жестоких, гнусных, зверских преступлений. Эти незаконные действия в отношении мирных жителей имеют явные признаки военных преступлений", — цитирует организация топ-руководителя.

Сотрудники HRW выезжали на место происшествия для сбора доказательств и анализа фото и видеоматериалов, которые предоставляли потерпевшие или родственники жертв. Все опрошенные утверждали, что являются гражданскими лицами и не имеют никакого отношения к боевым действиям. Только двое жертв пыток признали, что состояли в Силах территориальной обороны ВСУ.

С начала полномасштабной войны организация HRW зафиксировала 32 случая внесудебных казней граждан Украины, десять из которых были осуществлены в Буче.

Напомним, в начале мая организация Amnesty International назвала Россию причастной в совершении военных преступлений на территории Украины. По данным правозащитников, задокументированная картина преступлений ВС РФ включает неизбирательные нападения, преднамеренные убийства гражданских лиц и проведение внесудебных казней.

Также сообщалось, что СМИ обнародовали данные российских военных, которые руководили резней в Буче. К совершению военных преступлений в Киевской области, по словам журналистов, причастны командиры из 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, чьи подчиненные пытали, совершали убийства и насиловали граждан Украины.