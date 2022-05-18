Human Rights Watch задокументировала десятки казней украинцев солдатами ВС РФ
Замглавы одного из департаментов HRW Георгий Гогиа утверждает, что россияне совершили "множество жестоких, гнусных и зверский преступлений".
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ВС РФ, под контролем которых более месяца находились территории Киевской и Черниговской областей, проводили внесудебные казни и подвергали пыткам мирных жителей. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.
По словам экспертов, действия российских солдат на оккупированных украинских территориях могут быть квалифицированы как военные преступления.
В апреле представители HRW посетили 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, и задокументировали:
- 22 факта проведения внесудебных казней;
- 9 случаев незаконного лишения жизни;
- 6 потенциальных случаев насильственного исчезновения;
- 7 случаев пыток;
- 21 свидетельство гражданских о незаконном удерживании под стражей в нечеловеческих и унизительных условиях.
Замглавы департамента Европы и Центральной Азии в HRW Георгий Гогиа, комментируя действия российских войск в Украине, заявил, что правозащитники должны провести объективные расследования и привлечь виновных к ответственности.
"ВС РФ, оккупировавшие в начале войны отдельные районы на северо-востоке Украины, совершили множество жестоких, гнусных, зверских преступлений. Эти незаконные действия в отношении мирных жителей имеют явные признаки военных преступлений", — цитирует организация топ-руководителя.
Сотрудники HRW выезжали на место происшествия для сбора доказательств и анализа фото и видеоматериалов, которые предоставляли потерпевшие или родственники жертв. Все опрошенные утверждали, что являются гражданскими лицами и не имеют никакого отношения к боевым действиям. Только двое жертв пыток признали, что состояли в Силах территориальной обороны ВСУ.
С начала полномасштабной войны организация HRW зафиксировала 32 случая внесудебных казней граждан Украины, десять из которых были осуществлены в Буче.
Напомним, в начале мая организация Amnesty International назвала Россию причастной в совершении военных преступлений на территории Украины. По данным правозащитников, задокументированная картина преступлений ВС РФ включает неизбирательные нападения, преднамеренные убийства гражданских лиц и проведение внесудебных казней.
Также сообщалось, что СМИ обнародовали данные российских военных, которые руководили резней в Буче. К совершению военных преступлений в Киевской области, по словам журналистов, причастны командиры из 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, чьи подчиненные пытали, совершали убийства и насиловали граждан Украины.