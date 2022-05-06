Amnesty International составила отчет о военных преступлениях ВС РФ в Киевской области

По словам правозащитников, задокументированная картина преступлений российских сил включает неизбирательные нападения, преднамеренные убийства гражданских лиц и внесудебные казни.

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Сотрудники правозащитной организации Amnesty International провели 12 дней в Киевской области, где брали интервью у выживших и родственников жертв преступлений российских военных, а также встречалась с представителями властей Украины. По результатам расследования правозащитники пришли к выводу о том, что российские военнослужащие должны предстать перед судом за целый ряд военных преступлений, совершенных в районе к северо-западу от Киева. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

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Расследователи из Amnesty International взяли опросили жителей Бучи, Бородянки, Нового Корогода, Андреевки, Здвижевки, Ворзеля, Макарова и Дмитровки, посетили места многочисленных убийств, тщательно изучили вещественные доказательства, а также задокументировали авиаудары по Бородянке и внесудебные казни в других городах и поселках.

Всего были опрошены 45 человек из числа свидетелей преступлений или же тех, у кого есть достоверные сведения о незаконных убийствах своих близких и соседей. Правозащитники побеседовали с 35 жителями Киевской области, которые лично видели или обладают информацией об авиаударах, наносившихся по жилым домам.

"Задокументированная нами картина преступлений, совершенных российскими силами, включает как незаконные нападения, так и преднамеренные убийства гражданских лиц, – заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь организации. — Мы встречались с людьми, чьи близкие были убиты в ходе чудовищных нападений, чья жизнь навсегда изменилась из-за российского вторжения. Мы поддерживаем их требование правосудия и призываем украинские власти, Международный уголовный суд и другие органы обеспечить сохранность доказательств, которые в будущем могут стать основанием для судебных преследований за военные преступления".

Правозащитники настаивают, что чрезвычайно важно, чтобы все, ответственные за эти преступления, включая высшее командование, предстали перед судом.

По подсчетам Amnesty International, в Бородянке были убиты по меньшей мере 40 мирных жителей во время непропорциональных и неизбирательных нападений. В результате был разрушен целый район, тысячи жителей остались без крова над головой.

В Буче и ряде других городов и поселков к северо-западу от Киева задокументированы 22 случая убийств, совершенных российскими военными. Большая часть из них — явные внесудебные расправы.

Авиаудары в Бородянке

В Бородянке 1 и 2 марта российские самолеты нанесли авиаудары по восьми многоквартирным домам, где проживало более 600 семей, в результате погибли по меньшей мере 40 жителей. Большинство жертв было в подвалах зданий, где они прятались от обстрелов. Другие погибли в своих квартирах.

[ + – ] Дом 359 в Бородянке, разрушенный во время российской бомбардировки 2 марта 2022 г.

Один авиаудар утром 2 марта унес жизни по меньшей мере 23 человек в доме № 359 на Центральной улице.

1 марта в ходе серии авиаударов были разрушены еще 6 домов. Как минимум семь человек были убиты в доме № 371 по Центральной улице.

[ + – ] Дом 429 и 429A в Бородянке, которые подверглись бомбардировке 1 марта 2022 г.

Установлено, что ни в одном из домов, на которые падали бомбы, ни поблизости с ними не было военных целей. Однако вооруженные люди иногда стреляли по российской военной технике из некоторых из этих зданий или недалеко от них. Целенаправленные атаки на гражданские объекты относятся к категории военных преступлений.

На сайте Amnesty International есть интерактивная модель масштабных разрушений и последствий авиаударов в Бородянке.

Убийства на северо-западе от Киева

Город Буча, который находится в 30 км от Киева, был оккупирован российскими войсками в конце февраля. С 4 по 19 марта здесь имел место ряд очевидных внесудебных казней, в частности, на территории комплекса из пяти зданий рядом с перекрестком на улице Водопроводной и Яблунской.

Элитные подразделения ВС РФ

4 марта 43-летний Евгений Петрашенко, менеджер по продажам и отец двоих детей, был застрелен в своей квартире на Яблунской улице.

Расследовали из Amnesty International нашли в доме две пули и три гильзы. Оружейный эксперт установил, что это бронебойные патроны 9x39 7N12 с черной вершинкой пули. Такие подходят только к специальным винтовкам, которыми пользуются некоторые элитные подразделениями ВС РФ. Известно, что эти подразделения орудовали и в Буче.

На местах преступлений были найдены военные документы россиян. В ходе изучения было установлено, какие именно военные части там были. Среди имеющихся документов: записи о призыве и обучении водителя-механика 104-ой воздушно-десантной дивизии. Некоторым из подразделений ВДВ выдают специальные винтовки с бронебойными патронами 9x39 миллиметров.

В соседних городах и поселках были собраны другие свидетельства и устные показания об убийствах и внесудебных казнях. У некоторых жертв были связаны за спиной руки и пулевые отверстия в области головы, у других были видны следы пыток.

Свидетели говорят о расстрелах автомобилей местных жителей, которые пытались эвакуироваться. Во многих машинах находились дети.

Оформление тел велось хаотично

Правозащитники, побывавшие в Буче, Бородянке и некоторых других соседних городках и поселках в апреле, выяснили, что многие родственники жертв возмущены тем, как с телами погибших обращались уже после эксгумации — тела доставали из-под завалов зданий и неглубоких временных могил. Оформление тел велось хаотично, родственников должным образом не информировали, были случаи неверной идентификации погибших.

Командная ответственность за военные преступления

Внесудебные расправы во время международных вооруженных конфликтов квалифицируются как умышленные убийства и военные преступления. Неизбирательные и непропорциональные нападения, которые осуществляются с преступным умыслом, также относят к военным преступлениям.

Правозащитники настаивают, что все лица, ответственные за военные преступления, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Так называемый принцип командной ответственности предполагает, что уголовная ответственность распространяется и на вышестоящих руководителей. Среди прочего, это командиры и гражданские лидеры, такие как государственные министры и главы государств, которые знали о военных преступлениях своих войск и при этом не попытались остановить их или привлечь виновных к ответственности.

Ранее Фокус сообщал, что агентство Reuters установило причастность псковских десантников, Росгвардии и "кадыровце" к зверствам в Буче. Журналистам удалось выяснить личности российских военнослужащих и командиров.