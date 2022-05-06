Amnesty International склала звіт про воєнні злочини ЗС РФ у Київській області

За словами правозахисників, задокументована картина злочинів російських сил включає невиборчі напади, навмисні вбивства цивільних осіб і страти.

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Співробітники правозахисної організації Amnesty International провели 12 днів у Київській області, де брали інтерв'ю в тих, хто вижив, і родичів жертв злочинів російських військових, а також зустрічалася з представниками влади України. За результатами розслідування правозахисники дійшли висновку, що російські військовослужбовці мають постати перед судом за цілу низку воєнних злочинів, скоєних у районі на північний захід від Києва. Про це повідомляється в пресрелізі організації.

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Розслідувачі з Amnesty International опитали жителів Бучі, Бородянки, Нового Корогода, Андріївки, Здвижівки, Морзеля, Макарова та Дмитрівки, відвідали місця численних вбивств, ретельно вивчили речові докази, а також задокументували авіаудари по Бородянці та позасудові страти в інших містах і поселеннях.

Усього опитали 45 осіб із числа свідків злочинів або тих, хто має достовірні відомості про незаконні вбивства своїх близьких і сусідів. Правозахисники поговорили з 35 мешканцями Київської області, які особисто бачили або мають інформацію про авіаудари, що їх наносили на житлові будинки.

"Задокументована нами картина злочинів, скоєних російськими силами, включає як незаконні напади, так і навмисні вбивства цивільних осіб, — заявила Аньєс Калламар, генеральна секретарка організації. — Ми зустрічалися з людьми, чиї близькі були вбиті в ході жахливих нападів, життя яких назавжди змінилося через російське вторгнення. Ми підтримуємо їхню вимогу правосуддя та закликаємо українську владу, Міжнародний кримінальний суд та інші органи забезпечити збереження доказів, які в майбутньому можуть стати підставою для судових переслідувань за воєнні злочини".

Правозахисники наполягають, що надзвичайно важливо, щоб усі відповідальні за ці злочини, включаючи найвище командування, постали перед судом.

За підрахунками Amnesty International, у Бородянці було вбито щонайменше 40 мирних жителів під час непропорційних і невиборчих нападів. У результаті було зруйновано цілий район, тисячі жителів залишилися без даху над головою.

У Бучі та низці інших міст і селищ на північний захід від Києва задокументовані 22 випадки вбивств, скоєних російськими військовими. Більшість із них — явні позасудові розправи.

Авіаудари в Бородянці

У Бородянці 1 і 2 березня російські літаки завдали авіаударів по восьми багатоквартирних будинках, де проживало понад 600 сімей, у результаті загинули щонайменше 40 жителів. Більшість жертв були в підвалах будівель, де вони ховалися від обстрілів. Інші загинули у своїх квартирах.

[ + – ] Будинок 359 у Бородянці, зруйнований під час російського бомбардування 2 березня 2022 р.

Один авіаудар уранці 2 березня забрав життя щонайменше 23 людей у будинку № 359 на Центральній вулиці.

1 березня під час серії авіаударів було зруйновано ще 6 будинків. Як мінімум семеро людей було вбито в будинку № 371 на Центральній вулиці.

[ + – ] Будинки 429 та 429A у Бородянці, які зазнали бомбардування 1 березня 2022 р.

Встановлено, що ні в жодному з будинків, на які падали бомби, ні поблизу з ними не було військових цілей. Проте озброєні люди іноді стріляли російською військовою технікою з деяких із цих будівель або неподалік них. Цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти належать до категорії воєнних злочинів.

На сайті Amnesty International є інтерактивна модель масштабних руйнувань і наслідків авіаударів у Бородянці.

Убивства на північному заході від Києва

Місто Буча, яке розташоване за 30 км від Києва, було окуповане російськими військами наприкінці лютого. З 4 по 19 березня тут мала місце низка очевидних позасудових страт, зокрема, на території комплексу з п'яти будівель поряд із перехрестям на вулиці Водопровідній і Яблунській.

Елітні підрозділи ЗС РФ

4 березня 43-річного Євгена Петрашенка, менеджера з продажу та батька двох дітей, було застрелено у своїй квартирі на Яблунській вулиці.

Розслідувачі з Amnesty International знайшли в будинку дві кулі та три гільзи. Збройовий експерт встановив, що це бронебійні патрони 9x39 7N12 із чорною вершинкою кулі. Такі підходять лише до спеціальних гвинтівок, якими користуються деякі елітні підрозділи ЗС РФ. Відомо, що ці підрозділи орудували й у Бучі.

На місцях злочинів знайшли військові документи росіян. У ході вивчення було встановлено, які саме військові частини там були. Серед наявних документів: записи про призов і навчання водія-механіка 104-ої повітряно-десантної дивізії. Деяким із підрозділів ВДВ видають спеціальні гвинтівки з бронебійними патронами 9x39 міліметрів.

У сусідніх містах і селищах були зібрані інші свідоцтва й усні свідчення про вбивства та позасудові страти. У деяких жертв були зв'язані за спиною руки та кульові отвори в області голови, в інших були видно сліди тортур.

Свідки говорять про розстріл автомобілів місцевих жителів, які намагалися евакуюватися. У багатьох машинах були діти.

Оформлення тіл велося хаотично

Правозахисники, які побували в Бучі, Бородянці та деяких інших сусідніх містечках і селищах у квітні, з'ясували, що багато родичів жертв обурені тим, як із тілами загиблих поводилися вже після ексгумації, — тіла діставали з-під завалів будівель і неглибоких тимчасових могил. Оформлення тіл велося хаотично, родичів належним чином не інформували, чи були випадки неправильної ідентифікації загиблих.

Командна відповідальність за воєнні злочини

Позасудові розправи під час міжнародних збройних конфліктів кваліфікуються як умисні вбивства та воєнні злочини. Невибіркові та непропорційні напади, що здійснюються зі злочинним наміром, також відносять до воєнних злочинів.

Правозахисники наполягають, що всі особи, відповідальні за воєнні злочини, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Так званий принцип командної відповідальності передбачає, що кримінальна відповідальність поширюється й вище керівництво. Серед іншого, це командири та громадські лідери, такі як державні міністри та глави держав, які знали про воєнні злочини своїх військ і при цьому не спробували зупинити їх чи притягнути винних до відповідальності.

Раніше Фокус повідомляв, що агентство Reuters встановило причетність псковських десантників, Росгвардії та "кадирівців" до звірств у Бучі. Журналістам вдалося з'ясувати особи російських військовослужбовців і командирів.