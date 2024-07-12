В Ірпені запровадили графіки водопостачання через відключення світла та надмірний полив, — мер

Олександр Маркушин попередив, що з 22:00 вода в Ірпені подаватиметься зі зниженим тиском, щоб встигнути наповнити резервуари на добу. За його словами, проблема досить складна і її не вирішити "порадами диванних експертів".

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Через довготривалі відключення електрики та надмірний полив тиск у мережі водопостачання знизився до критичного рівня. Тому в Ірпені Київської області вводяться графіки обмеження подачі води. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

"Щоб стабілізувати ситуацію, запроваджуємо тимчасові графіки обмеження водопостачання", — ідеться в публікації.

Графік водопостачання в Ірпінь 12 липня:

з 17:00 до 22:00 — буде достатній тиск для подачі води;

з 22:00 — вода подаватиметься зі зниженим тиском (на верхніх поверхах води, можливо, не буде зовсім), щоб встигнути наповнити резервуари з водою на наступну добу.

У публікації зазначається, що на балансі "Ірпіньводоканалу" перебувають сотні об'єктів.

"Для критичної інфраструктури водоканалу, що відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, є потужні генератори, вона працює безперебійно. Але забезпечити генераторами всі відключені свердловини (їх 60) і, головне, контролювати їхню роботу — завдання практично непідйомне для наших ресурсів", — попередив мер.

Зазначається, що проблема водопостачання досить складна і "її не можна вирішити порадами диванних "експертів", які знають, як правильно прикладати подорожник на перелом".

За словами Маркушина, комунальні служби міста працюють в екстреному режимі весь тиждень.

"Перепідключаємо живлення, об'єднуємо подачу електроенергії на кілька свердловин одночасно. Але для повного повернення тиску необхідна робота одночасно всіх свердловин і додаткові кошти на паливо для генераторів — виділення цих коштів передбачено вже на наступній сесії", — уточнив мер.

Нагадаємо, що в ДТЕК попередили, де світла не буде по 7 годин.

Раніше повідомлялося, що жителі Дніпра поскаржилися ДТЕК на сусідів зі світлом — і тих негайно залишили без електрики.