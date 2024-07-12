В Ирпене ввели графики водоснабжения из-за отключений света и чрезмерного полива, — мэр

Александр Маркушин предупредил, что с 22:00 вода в Ирпене будет подаваться с пониженным давлением, чтобы успеть наполнить резервуары на сутки. По его словам, проблема достаточно сложная и ее не решить "советами диванных экспертов".

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Из-за долговременных отключений электричества и чрезмерного полива давление в сети водоснабжения снизилось до критического уровня. Поэтому в Ирпене Киевской области вводятся графики ограничения подачи воды. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

"Чтобы стабилизировать ситуацию, вводим временные графики ограничения водоснабжения", — говорится в публикации.

График водоснабжения в Ирпень 12 июля:

с 17:00 до 22:00 — будет достаточное давление для подачи воды;

с 22:00 — вода будет подаваться с пониженным давлением (на верхних этажах воды, возможно, не будет совсем), чтобы успеть наполнить резервуары с водой на следующие сутки.

В публикации отмечается, что на балансе "Ирпеньводоканала" находятся сотни объектов.

"Для критической инфраструктуры водоканала, отвечающей за подачу воды в водопроводную сеть города, есть мощные генераторы, она работает бесперебойно. Но обеспечить генераторами все отключенные скважины (их 60) и, главное, контролировать их работу — задача практически неподъемная для наших ресурсов", — предупредил мэр.

Отмечается, что проблема водоснабжения достаточно сложная и "ее нельзя решить советами диванных "экспертов", знающих, как правильно прикладывать подорожник на перелом".

По словам Маркушина, коммунальные службы города работают в экстренном режиме всю неделю.

"Переподключаем питание, объединяем подачу электроэнергии на несколько скважин одновременно. Но для полного возврата давления необходима работа одновременно всех скважин и дополнительные средства на топливо для генераторов — выделение этих средств предусмотрено уже на следующей сессии", — уточнил мэр.

Напомним, что в ДТЭК предупредили, где света не будет по 7 часов.

Ранее сообщалось, что жители Днепра пожаловались ДТЭК на соседей со светом — и тех незамедлительно оставили без электричества.