На Київщині судять чоловіка, який вимагав від своєї дружини сексу (документ)

Чоловік у суді заявив, що оскільки вони перебувають у шлюбі, то він має право на статеві стосунки з дружиною. Жінка повідомила, що у момент, коли чоловік прийшов додому і почав вимагати сексу, вона спала.

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Жінка викликала поліцію, бо її чоловік вимагав від неї сексу та погрожував їй фізичною розправою. Про це йдеться у постанові Ірпінського міського суду, який розглядає справу, пише "ТСН".

Інцидент стався 30 червня 2024 року. Чоловік захотів сексу, але жінка відмовила. Тоді він почав погрожувати дружині бійкою, після чого потерпіла викликала поліцію.

У суді жінка повідомила, що, коли чоловік прийшов додому, то вона спала.

"Прийшов чоловік і почав вчиняти дії сексуального характеру та примушувати до статевого зв`язку", — зазначила дружина.

Обвинувачений під час судового засідання своєї провини не визнав та уточнив, що не був п'яним у той вечір.

Він також наголосив, що оскільки перебуває з потерпілою у шлюбі, то має право на статеві стосунки з нею.

Крім того, чоловік заявив, що потерпіла сама спровокувала його на такі дії тим, що "ходила перед ним у спідній білизні".

Постанова суду Фото: Скриншот

Суд проаналізував матеріали справи та відправив заяву на дорозслідування.

Чоловіка звинуватили в домашньому насильстві за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.

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