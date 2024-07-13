На Киевщине судят мужчину, который требовал от своей жены секса (документ)

Мужчина в суде заявил, что поскольку они находятся в браке, то он имеет право на половые отношения с женой. Женщина сообщила, что в момент, когда мужчина пришел домой и начал требовать секса, она спала.

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Женщина вызвала полицию, потому что ее муж требовал от нее секса и угрожал ей физической расправой. Об этом говорится в постановлении Ирпенского городского суда, который рассматривает дело, пишет "ТСН".

Инцидент произошел 30 июня 2024 года. Мужчина захотел секса, но женщина отказала. Тогда он начал угрожать жене дракой, после чего потерпевшая вызвала полицию.

В суде женщина сообщила, что, когда муж пришел домой, то она спала.

"Пришел мужчина и начал совершать действия сексуального характера и принуждать к половой связи", — отметила жена.

Обвиняемый во время судебного заседания своей вины не признал и уточнил, что не был пьяным в тот вечер.

Он также отметил, что поскольку находится с потерпевшей в браке, то имеет право на половые отношения с ней.

Кроме того, мужчина заявил, что потерпевшая сама спровоцировала его на такие действия тем, что "ходила перед ним в нижнем белье".

Постановление суда Фото: Скриншот

Суд проанализировал материалы дела и отправил заявление на дорасследование.

Мужчину обвинили в домашнем насилии по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП.

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