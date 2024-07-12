В Японии приняли "закон о смехе": люди теперь должны улыбаться каждый день

Соответствующее постановление выдвинули по результатам исследований, проведенных на медицинском факультете Университета Ямагаты.

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Власти японской префектуры Ямагата приняли постановление, в котором жителей призывают смеяться по крайней мере раз в день для укрепления физического и психического здоровья. Об этом пишет издание The South China Morning Post (SCMP).

Соответствующая идея была выдвинута членами Либерально-демократической партии (ЛДП). В тексте документа чиновники поощряют японцев улыбаться каждый день, а местных бизнесменов призывают создать рабочую атмосферу, наполненную смехом.

Эта инициатива является результатом исследований, проводимых на медицинском факультете Университета Ямагаты. Тамошние ученые определили смех как один из факторов улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Например, в статье, опубликованной в Journal of Epidemiology в 2020 году, проанализировано состояние здоровья 17 152 человек в возрасте старше 40 лет и доказано, что смертность и частота сердечно-сосудистых заболеваний были значительно выше среди людей, которые мало смеются.

В этом исследовании упоминаются и другие работы, в рамках которых авторы устанавливали связь между смехом и удовлетворением от жизни, позитивными психологическими установками и повышенным уровнем компетентности, доверия, открытости и добросовестности.

Японцев просят больше смеяться Фото: Join Japan

Впрочем, новый указ вызвал дискуссию в некоторых политических кругах, в частности члены Коммунистической и Конституционно-демократической партии Японии (КДПЯ) проголосовали против этого предложения.

"Смеяться или не смеяться — это одно из основных прав человека, которое гарантируется Конституцией, как и свобода мысли и вероисповедания", — отметила коммунистка Тору Секи.

Представители Либерально-демократической партии отвергли все обвинения и обратили внимание на то, что принятое постановление не обязательно для исполнения, а несет рекомендательный характер и не предусматривает наказания за его несоблюдение.

Напомним, ранее группа специалистов исследовала то, как люди воспринимают юмор. Они обнаружили определенное сходство в том, что считают смешным мужчины и женщины.

Кроме того, Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области РФ официально запретило смеяться во время свадебных церемоний. Такое постановление опубликовано на областном портале правовой информации.