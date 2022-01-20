Можно улыбаться и плакать: в России запретили смеяться во время свадеб
Ростовские чиновники заявляют: ЗАГС — не место для шуток, а в церемонии бракосочетания ничего смешного нет.
Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области РФ официально запретило смеяться во время проведения свадебных церемоний. Такое постановление опубликовано на областном портале правовой информации.
В документе сказано, что на церемонии заключения брака в ЗАГСах области не допускаются громкие разговоры, восклицания, смех, "нарушение композиций интерьеров" и использование мебели "не по назначению".
Также запрещено перемещение по залу и выход из него во время церемонии, находиться в верхней одежде, грязной обуви, с рюкзаками, сумками или пакетами, пить алкоголь.
Позже начальник управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко пояснила, что такие запреты существовали и раньше, но 2022 году их решили официально прописать. По ее словам, в документе говорится лишь о том, что нельзя мешать проведению торжественной церемонии.
"Улыбаться допустимо, но ничего смешного в церемонии нет — это торжественный, трепетный момент. Я не знаю ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться. Нужно помнить, что заключение брака — это не фарс, а ЗАГС – не мест для шуток. Это место, где создается новая семья. И обычно люди проникаются этим событием, могут даже заплакать", — сказала чиновница.
В то же время, по словам Исаенко, наказывать за смех, громкие разговоры и восклицания не будут.
Напомним, талибы выпустили указ о правах женщин в Афганистане. Теперь в "эмирате" запрещено выдавать их замуж насильно. В документе сказано, что женщины не являются собственностью мужчин.