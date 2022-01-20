Можна посміхатися та плакати: у Росії заборонили сміятися під час весіль
Ростовські чиновники заявляють: РАЦС — не місце для жартів, а в церемонії одруження нічого кумедного немає.
Управління запису актів громадянського стану Ростовської області РФ офіційно заборонило сміятися під час весільних церемоній. Така ухвала опублікована на обласному порталі правової інформації.
У документі сказано, що на церемонії укладання шлюбу в РАЦСах області не допускаються гучні розмови, вигуки, сміх, "порушення композицій інтер'єрів" і використання меблів "не за призначенням".
Також заборонено переміщення по залу та вихід із нього під час церемонії, перебувати у верхньому одязі, брудному взутті, з рюкзаками, сумками чи пакетами, пити алкоголь.
Пізніше начальниця управління РАЦСу Ростовської області Ольга Ісаєнко пояснила, що такі заборони існували й раніше, але в 2022 році їх вирішили офіційно прописати. За її словами, у документі йдеться лише про те, що не можна заважати проведенню урочистої церемонії.
"Посміхатися припустимо, але нічого смішного в церемонії немає — це урочистий, трепетний момент. Я не знаю жодної урочистої церемонії, на якій можна було б сміятися. Потрібно пам'ятати, що укладання шлюбу — це не фарс, а РАЦС — не для жартів… Це місце, де створюється нова сім'я. І зазвичай люди переймаються цією подією, можуть навіть заплакати", — сказала чиновниця.
Водночас, за словами Ісаєнко, карати за сміх, гучні розмови та вигуки не будуть.
Нагадаємо, таліби випустили указ про права жінок в Афганістані. Тепер в "еміраті" заборонено видавати їх заміж насильно. У документі йдеться, що жінки не є власністю чоловіків.