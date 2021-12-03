"Жінка – не власність": таліби заборонили насильні шлюби в Афганістані

Імовірною причиною такого указу є бажання талібів розморозити міжнародну допомогу, яку призупинили через нові закони в Афганістані.

Таліби випустили указ про права жінок, у якому забороняється видавати їх насильно заміж, оскільки жінки не є чоловічою власністю. Про це повідомляє Reuters.

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Документом передбачається низка положень, що зрівнюють жіночі права до чоловічих. Зокрема, після смерті чоловіка з жінкою тепер не можна буде насильно одружитися, зокрема, її родичам.

"Жінка — це не власність, а шляхетна та вільна людська істота; ніхто не може віддати її будь-кому в обмін на мир... або щоб покласти край ворожнечі", — вказується в указі талібів, який опублікував представник Забіхілл Мухаджід.

Судновій системі доручено враховувати нові правила при прийнятті рішень, а Міністерство в справах релігії та інформації має просувати нові права жінок. Як пишуть у виданні, рішення талібів можуть бути пов'язані з заморожуванням міжнародної допомоги уряду.

При цьому указ не стосується права жінки на роботу або отримання доступ до об'єктів поза домом або права на освіту. Таліби, захопивши знову владу в Афганістані, заявляли, що вони змінять свої підходи в управлінні країною. У період із 1996 по 2001 роки жінкам заборонялося виходити з дому без супроводу чоловіків, а також без головного убору. Діяла заборона на освіту.

Нагадаємо, таліби встановили нові правила проведення весіль. Жінки та чоловіки повинні перебувати в різних приміщеннях. Раніше нова влада заборонила жінкам відвідувати університет Кабула.

При цьому Талібан заявив, що жінок не буде в уряді, вони "мають народжувати дітей".