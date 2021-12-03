"Женщина - не собственность": талибы запретили насильственные браки в Афганистане

Вероятной причиной такого указа является желание талибов разморозить международную помощь, которую приостановили из-за новых законов в Афганистане.

Талибы выпустили указ о правах женщин, в котором запрещается выдавать их насильно замуж. Так как женщины не являются мужской собственностью. Об этом сообщает Reuters.

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Документом предусматривается ряд положений, которые уравнивают женские права к мужским. В частности, после смерти мужа на женщине теперь нельзя будет насильно жениться, в том числе ее родственникам.

"Женщина — это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо; никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мир … или чтобы положить конец вражде", — указывается в указе талибов, который опубликовал представитель Забихилл Мухаджид.

Судовой системе поручено учитывать новые правила при принятии решений, а Министерство по делам религии и информации должны продвигать новые права женщин. Как пишут в издании, решение талибов могут быть связаны с заморозкой международной помощи правительству.

При этом указ не касается права женщины на работу или иметь доступ к объектам вне дома или права на образование. Талибы захватив вновь власть в Афганистане заявляли, что они изменят свои подходы в управлении страной. В период с 1996 по 2001 женщинам запрещалось выходить из дома без сопровождающих мужчин, а также без головного убора. Действовал запрет на образование.

Напомним, талибы установили новые правила проведения свадеб. Женщины и мужчины должны находиться в разных помещениях. Ранее новые власти запретили женщинам посещать университет Кабула.

При этом Талибан заявил, что женщин не будет в правительстве, они "должны рожать детей".