Не порок, а преимущество: ученые рассказали об уникальной черте любительниц БДСМ

БДСМ практики являются нормой для миллионов людей во всем мире, однако многие до сих пор считают их чем-то пошлым и слишком диким. Стремясь исправить это, ученые взглянули на них с точки зрения науки и обнаружили во всем этом необычную тенденцию.

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В новом исследовании учеными изучалось, как определенное покорное поведение в рамках БДСМ может способствовать долгосрочным обязательствам в романтических отношениях. Исследователи обнаружили, что женщины, которые постоянно чувствуют себя покорными как в сексуальном, так и в романтическом контекстах, более склонны к созданию и поддержанию эксклюзивных, долгосрочных отношений. Это согласуется с так называемой "гипотезой клея", которая предполагает, что иерархические роли в отношениях могут способствовать верности и углублению эмоциональных связей, потенциально служа эволюционной стратегией стабильности отношений, пишет PsyPost.

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Подход к исследованию, опубликованному в журнале Deviant Behavior, объединяет эволюционную биологию и психологию — области, которые анализируют, как специфическое поведение и социальные роли могут быть адаптацией, помогающей выживанию и воспроизводству вида. Исследователи сосредоточились на том, могут ли БДСМ-предпочтения, особенно покорность, быть связаны с человеческими брачными стратегиями.

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Они отметили, что БДСМ предполагает обмен властью по обоюдному согласию, что отражает структуру, которая может поддерживать долгосрочные партнерские отношения, где доминирующий партнер может предлагать безопасность и ресурсы, в то время как подчиненный партнер способствует установлению связи через верность и эмоциональную преданность. Подчиненное поведение в повседневной жизни, по мнению исследователей, может подвергать людей риску эксплуатации в некоторых случаях.

Исследование было отчасти вдохновлено опасениями по поводу людей с уступчивыми предпочтениями, которые могут чувствовать себя вынужденными оставаться в токсичных отношениях. Ведущий автор исследования Ева Йозифкова, этолог животных и доцент Университета Яна Евангелиста Пуркине, отметила, что ей приходилось сталкиваться с дезинформацией о БДСМ, особенно в посткоммунистических обществах, где ресурсы о консенсуальных БДСМ-практиках были скудными. "Те, кто более покорны в повседневной жизни, более уязвимы, им сложнее избегать токсичных партнеров и противостоять им", — заявила она, указывая на эмоциональное воздействие осуждения и дискриминации со стороны общества в отношении людей с такими предпочтениями.

Исследователи опросили 486 участников онлайн-сообщества БДСМ, оценивая различные аспекты их опыта покорности и стремления к отношениям. Основные результаты позволили выделить три группы среди участниц: те, кто подчиняется только во время сексуальной активности ("игривые"), те, кто подчиняется как в сексуальном, так и в релаьном контексте ("реалисты"), и те, кто чередует подчиненную и доминирующую роли ("изменчивые"). Примечательно, что в группе "реалисты" женщины, подчиняющиеся как в сексуальных, так и в более широких отношениях, демонстрировали более сильное стремление к эксклюзивности и долгосрочным обязательствам. Эта группа также была менее заинтересована в случайных или неэксклюзивных связях, в отличие от групп "игривые" и "изменчивые", которые демонстрировали большую гибкость в предпочтениях в отношении обязательств.

Группа Йозифковой использовала шкалу раннего жизненного опыта для измерения общей покорности в социальных условиях. Результаты показали, что члены группы "реалисты" проявляли более широкие тенденции к эмоциональной покорности в повседневной жизни, связывая это с динамикой их отношений. Хотя эта покорность поддерживает эффект "клея", который скрепляет отношения, она также может повышать уязвимость, поскольку эти люди могут чувствовать сильную приверженность отношениям, даже если они становятся эксплуататорскими.

Данное необычное исследование привлекает внимание к важным нюансам потребностей людей с покорными наклонностями в отношениях, предлагая, чтобы системы поддержки учитывали эту динамику. Йозифкова отметила потенциальную роль социальной доброты, подчеркнув, что "добрый взгляд или несколько добрых слов могут помочь спасти жизнь или предотвратить преступление", подчеркнув влияние общественной поддержки на благополучие человека.

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