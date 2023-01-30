Многократный оргазм. Ученые выяснили, как увеличить приятные ощущения во время секса

Исследование, посвященное сексу и марихуане, показало, что потребители марихуаны сообщают об улучшении оргазма во время кайфа, а также о повышении либидо, ощущения вкуса и осязания.

Related video

Ученые, опубликовавшие свои результаты в недавнем исследовании, задали 811 участникам в возрасте от 18 до 85 лет ряд вопросов, касающихся их сексуальной жизни и употребления каннабиса. Не замечая большой разницы между полами и возрастными группами, более 70 процентов участников сообщили об увеличении желания и интенсивности оргазма во время кайфа. Между тем, по словам авторов, сорок процентов женщин сообщили о "повышенной способности испытывать более одного оргазма за один половой контакт", пишет IflScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Более половины опрошенных заявили, что они намеренно употребляли каннабис перед сексом, предполагая, что они верят в то, что он увеличивает либидо или удовольствие. Однако из-за характера опроса исследователи не смогли определить, было ли увеличение удовольствия от секса результатом фактического воздействия препарата или эффектом плацебо.

"Те, кто сообщил о намеренном употреблении каннабиса перед сексом, имели значительно более высокие баллы по шкале, чем те, кто сообщил о том, что не употреблял каннабис преднамеренно перед сексом", — написала команда в своем обсуждении.

"Это можно интерпретировать как то, что те, кто намеренно употреблял каннабис перед сексом, ощущали большую пользу для своей сексуальной функции и удовлетворения по сравнению с теми, кто не употреблял каннабис преднамеренно перед сексом из-за представлений о каннабисе как афродизиака, а не из-за истинного физиологического эффекта".

Тем не менее, исследователи также пишут, что релаксационные эффекты каннабиса "могут способствовать усилению желания или уменьшению скованности, что может способствовать повышению сексуальной активности и удовлетворенности", ссылаясь на аналогичные исследования, которые обнаружили улучшение сексуальной функции после употребления каннабиса, а также более длительное время, потраченное на прелюдии. Участники исследования, сообщившие о занятии мастурбацией, сообщили о большем удовольствии, делая это под кайфом.

Один, казалось бы, не связанный с этим вывод исследования заключается в том, что потребители каннабиса сообщали об усилении вкусовых ощущений и осязания. Команда пишет, что вопрос был включен из-за использования органов чувств во время секса.

"Улучшение вкуса и осязания может улучшить общее сексуальное функционирование и удовлетворение, потому что это два чувства, которые активно используются во время полового акта", — пишут они, добавляя, что об усилении обоняния не сообщалось.

Хотя команда отмечает ряд ограничений, в том числе то, что дозы не были зарегистрированы участниками и что они не сравнимы с людьми, которые не употребляют каннабис, команда считает, что результаты могут быть полезны для изучения, включая, возможно, использование каннабиса для лечения сексуальной дисфункции.

Ранее Фокус писал о том, что странное древнее существо использовало трезубец для секса. Ученые выяснили, что характерный отросток на голове древнего членистоногого играл важную роль в борьбе за спаривание с самками.