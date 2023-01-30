Багаторазовий оргазм. Вчені з'ясували, як збільшити приємні відчуття під час сексу

Дослідження, присвячене сексу та марихуані, показало, що споживачі марихуани повідомляють про покращення оргазму під час кайфу, а також про підвищення лібідо, відчуття смаку та дотику.

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Вчені, які опублікували свої результати в недавньому дослідженні, поставили 811 учасникам віком від 18 до 85 років низку питань, що стосуються їхнього сексуального життя та вживання канабісу. Не помічаючи великої різниці між статями та віковими групами, понад 70 відсотків учасників повідомили про збільшення бажання та інтенсивності оргазму під час кайфу. Тим часом, за словами авторів, сорок відсотків жінок повідомили про "підвищену здатність відчувати понад один оргазм за один статевий контакт", пише IflScience.

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Більша частина опитаних заявила, що вони навмисне вживали канабіс перед сексом, припускаючи, що вони вірять у те, що він збільшує лібідо чи задоволення. Однак через характер опитування дослідники не змогли визначити, чи було збільшення задоволення від сексу результатом фактичного впливу препарату чи ефектом плацебо.

"Ті, хто повідомив про навмисне вживання канабісу перед сексом, мали значно вищі бали за шкалою, ніж ті, хто повідомив про те, що не вживав канабіс навмисно перед сексом", — написала команда у своєму обговоренні.

"Це можна інтерпретувати як те, що ті, хто навмисно вживав канабіс перед сексом, відчували велику користь для своєї сексуальної функції та задоволення в порівнянні з тими, хто не вживав канабіс навмисно перед сексом через уявлення про канабіс як про афродизіак, а не з через справжній фізіологічний ефект".

З усім тим, дослідники також пишуть, що релаксаційні ефекти канабісу "можуть сприяти посиленню бажання або зменшенню скутості, що може сприяти підвищенню сексуальної активності та задоволеності", посилаючись на аналогічні дослідження, які виявили покращення сексуальної функції після вживання канабісу, а також триваліший час, витрачений на прелюдії. Учасники дослідження, які повідомили про мастурбацію, повідомили про більше задоволення, роблячи це під кайфом.

Один, здавалося б, не пов'язаний із цим висновок дослідження полягає в тому, що споживачі канабісу повідомляли про посилення смакових відчуттів та дотику. Команда пише, що питання було включене через використання органів чуття під час сексу.

"Поліпшення смаку та дотику може покращити загальне сексуальне функціонування та задоволення, тому що це два почуття, які активно використовуються під час статевого акту", — пишуть вони, додаючи, що про посилення нюху не повідомлялося.

Хоча команда відзначає низку обмежень, зокрема те, що дози не були зареєстровані учасниками і що вони не порівняні з людьми, які не вживають канабісу, команда вважає, що результати можуть бути корисними для вивчення, включаючи, можливо, використання канабісу для лікування сексуальної дисфункції.

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